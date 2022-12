Burkina Faso: Recette de la nativité - Riz créole avec sauce tomate et du mouton ou poulet frit

Les fêtes de fin d'année approchent et c'est un casse-tête pour beaucoup de trouver des idées de mets. Elles sont nombreuses à vouloir cuisiner un bon plat pour leurs convives afin de les épater.

A cet effet, la responsable du restaurant "Kosu'suka ", Zoubaydata Astrid Nadège Salogo propose une recette facile et réalisable par tout Burkinabè moyen avec des ingrédients faciles à trouver sur le marché, et ce avec des produits locaux. Il s'agit du riz créole avec une sauce tomate accompagnée de viande de mouton ou de poulet frit comme plat de résistance, de jardinière de légumes en entrée chaude et d'une salade de fruits comme dessert qui peut se déguster en toutes saisons. Dame Salogo exerce aussi dans le domaine des mets locaux. Elle a bien voulu nous recevoir dans ses locaux, situés au quartier Pissy, non loin du CMA, le mercredi 23 décembre 2021 à Ouagadougou.

Entrée chaude

De la jardinière de légumes pour 6 personnes

Ingrédients :

- 1 kg de haricot vert

- 1 kg de courgettes

- 1 kg et demi de carotte

- 1 kg et demi de petit pois

- Ail, persil, 1 cuillerée de sauce de soja, poivre noir moulu, une pincée de paprika et de l'huile.

Pour la préparation, bien laver les légumes. Faire cuire légèrement les haricots verts, les petits pois et les carottes (ajouter un peu de bicarbonate pour garder la texture de leur couleur). Dans une casserole avec un peu d'huile, faire revenir les légumes, ajouter de l'ail, du persil haché et laisser mijoter à feu doux durant 15 mn. Ensuite, assaisonner à son goût avec du poivre blanc ou noir, de l'herbe de provence, bien mélanger et laisser mijoter encore 15 mn et servir chaud.

Pour la sauce tomate, écraser les tomates, les oignons, le poivron et les faire cuire ; y ajouter une petite quantité d'eau, bien assaisonner et laisser cuire pendant 20 à 30 mn. Ajouter un peu de bicarbonate et laisser mijoter à feu doux pendant 10 mn.

Plat chaud

Riz créole avec une sauce tomate accompagnée de viande de mouton ou de poulet frit pour 6 personnes

Ingrédients :

- 200 g de vermicelle

- 1 kg et demi de riz

- 2 ou 3 tiges de carotte

- 100 kg de haricot vert

- Du poivron, de la tomate, de l'oignon

Pour la préparation, faire revenir les vermicelles dans un peu d'huile jusqu'à obtenir une couleur marron. Bien laver les condiments et les couper en dés. Les faire revenir pendant 5 mn, veiller à ce que ça ne colle pas en ajoutant un peu d'eau et attendre encore 5 mn. Ajouter l'eau pour faire cuire le riz, mettre du paprika, du gingembre en poudre, de l'anis, et d'autres épices à votre convenance. Après ébullition, ajouter le riz et laisser cuire 5 mn. Après, ajouter le vermicelle, les carottes, le haricot et refermer à feu doux jusqu'à cuisson.

Dessert

Salade de fruits pour 6 personnes

Ingrédients :

- Pastèque moyenne,

- 2 pommes,

- 2 tiges de banane douce,

- 2 papayes solo,

- 1 ananas,

- 3 fraises

- 2 mangues

Bien laver les ingrédients et les couper en petits morceaux. Ajouter du sucre vanille, de cannelle, un jus de fruit nature de votre goût. Servir frais.