Congo-Kinshasa: Kindu - L'ISP annonce l'application du système LMD

Le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique(ISP) de Kindu, professeur Expédit Kabangama Yuma, invite les anciens étudiants ayant arrêtés leurs études pour n'importe quelle raison " de ne pas trainer les pas s'ils ont besoin de continuer, car le système LMD est déjà en application au Maniema ".

Le professeur Expédit Kabangama Yuma a lancé cette invitation lors de la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique jeudi 22 décembre à l'ISP/Kindu.

Selon le directeur général de l'ISP, avec le système LMD, celui qui a arrêté par exemple en deuxième graduat, s'il veut reprendre, il sera obligé de se réinscrire en BAC1.

" Le LMD, il est déjà en application, mais dans les années de recrutement que nous appelons BAC1. Alors, les anciens étudiants qui s'étaient arrêtés en cours de chemin par exemple en deuxième graduat sans terminer l'année, s'ils viennent se réinscrire, ils devront commencer en BAC1 parce que le LMD va aller jusqu'à BAC2 cette année, mais ceux qui étaient déjà en G3 et qui n'ont pas terminé, ils ont intérêt à terminer leur G3 l'année qui commence selon l'ancien programme et s'ils auront la chance d'aller jusqu'en licence et terminé.

Mais, s'ils continuent à traîner et que le LMD le rattrape, ils seront obligés de recommencer, leur ancienne scolarité va tomber. Parce que l'année prochaine le système LMD sera d'application en deuxième année, or s'ils reviennent se réinscrire en deuxième année on ne va pas leur réinscrire avec l'ancien programme, ils auront leur G1, mais ils n'auront pas de BAC1 ", a-t-il expliqué.

D'après lui, " on ne peut pas inscrire en BAC2 quelqu'un qui n'a pas fait le BAC1 " :

" Celui qui a fait le premier graduat ne peut pas être inscrit en BAC2. Pour mieux évoluer, dans le système LMD, ils vont devoir reprendre la première année c'est-à-dire se réinscrire en BAC1 et évoluer ".