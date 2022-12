Sénégal: Accompagnement des Tpme - L'Afd met à la disposition de la Bnde 10 milliards de FCfa

La Banque nationale de développement économique (Bnde) et l'Agence française de développement (Afd) ont signé, hier, une convention de financement. Elle porte sur un montant de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de FCfa destinés à l'accompagnement des Très petites, petites et moyennes entreprises (Tpme) et à l'inclusion sociale.

La Banque nationale de développement économique (Bnde) et l'Agence française de développement (Afd) ont signé, hier, à Dakar, une convention de financement. Elle concerne une enveloppe de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de FCfa en prêt à un taux concessionnel de 0,25%, doublé d'une subvention de 500 000 euros, soit 300 millions de FCfa destinés au volet technique. Cette subvention est dédiée au renforcement des capacités opérationnelles et commerciales du marché des Très petites, petites et moyennes entreprises (Tpme), de la microfinance et de la chaine de valeur agricole dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la Bnde 2022-2026. Ainsi, il répond à trois objectifs spécifiques que sont : la facilitation de l'octroi de crédits à l'investissement en faveur des Tpme pour des projets à forts impacts socio-économiques et environnementaux, l'amélioration de l'inclusion financière, en particulier des femmes, par la stimulation et le financement du secteur des Systèmes financiers décentralisés (Sfd), notamment en milieu rural, le renforcement des capacités de la Bnde et la consolidation de sa position de banque publique inclusive (notamment pour les femmes), dans les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Louga et dans d'autres zones défavorisées.

Ce partenariat, de l'avis du Directeur général de la Bnde, Thierno Seydou Nourou Sy, permettra à l'entreprise de consolider ses interventions. " Depuis le démarrage de ses activités en 2014, la Bnde a toujours inscrit ses actions sous le sceau de l'innovation et de l'inclusion sociale et financière, ces valeurs sont devenues aujourd'hui ses marqueurs et ont fini de la définir dans le secteur bancaire sénégalais comme la banque des Pme-Pmi et de l'inclusion financière ", a expliqué M. Sy, rappelant que le financement de la banque en faveur de l'économie sénégalaise s'élève au mois de juin 2022 à 288 milliards de FCfa dont plus de la moitié ont été accordés aux entreprises et aux Sfd. Entre autres objectifs de cette collaboration, il cite la promotion du développement durable, l'équité territoriale et la lutte contre la grande pauvreté. " Si les régions sont impliquées, c'est pour favoriser l'inclusion sociale et financière et l'équité territoriale. J'appelle ces populations à venir avec de bons projets. Nous comptons les accompagner avec des ressources de maturité longue, entre 10 et 12 ans pour permettre leur développement ", a invité le Dg de la Bnde.

Encourager l'entrepreneuriat féminin

De son côté, le Directeur général de l'Afd s'est félicité de la signature de cette convention dans un contexte marqué par de multiples crises. " L'instruction a été très rapide. Ce qui témoigne du dialogue, de la qualité des relations et de la confiance ", a affirmé Mihoub Mezouahi, soulignant que le contexte de crise profonde altère les économies avec la tension inflationniste et le resserrement des conditions de financement. Dans une telle configuration, l'investissement privé est tout aussi fondamental. " Notre ambition est de trouver des leviers pour accélérer cet investissement qui peut être une solution aux problèmes. C'est aussi une contribution à l'objectif de mobilisation des banques publiques de développement. Et nous essayons de chercher plus d'entrepreneuriat féminin qui regorge d'énormes qualités ", a précisé M. Mezouahi.

Représentant le Ministère des Finances et du Budget, Mamadou Ndiaye a loué les interventions de la Bnde depuis sa création. Il a cité dans ce cadre, le désenclavement de la région Sud du pays, le renouvellement du parc des gros porteurs et la contribution de la banque " de plus en plus décisive " pour la filière arachidière.