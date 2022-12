Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Décembre 2022

Cote d’Ivoire : Attentat terroriste de Grand-Bassam- Le verdict renvoyé au 28 décembre 2022

Le verdict dans l’affaire « attentat terroriste de Grand-Bassam » a été repoussé le jeudi 22 décembre au mercredi 28 décembre 2022.Le parquet a requis le mercredi 21 décembre 2022, la prison à vie pour les dix présumés auteurs de cet attentat qui coûté la vie à 19 personnes et fait 33 blessés le 13 mars 2016. (Source : Fratmat.info)

Mali : Affaire des 46 militaires ivoiriens - Bamako et Abidjan signent un mémorandum

Le ministre d'État et de la Défense ivoiriens, Téné Brehima Ouattara, et le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, à la tête d’une forte délégation, ont été reçus par le Chef d’Etat malien, le Colonel Assimi Goïta, ce jeudi 22 décembre 2022, dans le cadre de l'affaire des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. Au cœur des échanges, essentiellement la situation de ces militaires détenus au Mali. Apres cette audience, la délégation a échangé avec les Ministres des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et de l’Administration territoriale, M. Abdoulaye Maïga. Cette rencontre a permis aux différentes parties d’élaborer un mémorandum qui servira de base pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut présentement entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Le ministre de la Défense ivoirienne, dans son intervention a indiqué que : '' L'acte qu’ils viennent de poser est un acte majeur. Il va au-delà de ce malentendu. Nous avons pensé qu'il fallait renforcer les liens de bon voisinage de fraternité et d’amitié avec le Mali… » (Source : abamako.com)

Burkina Faso- Lutte contre le terrorisme- Deux citoyens français expulsés pour « espionnage »

Ils portaient un intérêt aux activités de Forces de défense et de sécurité (Fds). Deux citoyens français interpellés pour « activités d'espionnage » ont été expulsés du territoire burkinabè, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2022, a rapporté l'Agence d'information du Burkina (AIB), le mercredi 21 décembre 2022. Plusieurs sources concordantes qui ont confirmé l'information à Apa ont indiqué que les ressortissants français avaient montré « un intérêt pour les activités des Forces de défense et de sécurité (Fds) ». « Ils ont approché plusieurs soldats et ont posé de nombreuses questions sur leurs sorties et entrées, les sites de formation, les équipements… C'est ce qui a éveillé nos soupçons », a soutenu une source. Ils exigent aussi le départ des soldats français basés à Ouagadougou, sur fond de réclamation de la Russie. (Source : Apa)

Sénégal : Industrie extractive- Faible contribution au budget national

Les industries extractives ont contribué à un peu plus de 200 milliards de Fcfa au budget de l'Etat sur un montant total de plus de 6000 milliards selon un rapport dédié au secteur. L'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (Itie) du Sénégal a publié, le jeudi 22 décembre 2022 à Dakar, les résultats et conclusions de son rapport 2021. Ceux-ci font état d'une contribution du secteur extractif de 223,15 milliards Fcfa aux recettes fiscales de l'Etat dont 206,04 milliards Fcfa affectés au budget. Les revenus du secteur extractif ont connu une hausse de 38,99 milliards par rapport à l'année fiscale 2020, soit une augmentation de 21,8%. L'essentiel de la contribution provient du secteur minier qui connaît une augmentation de 40,16 milliards Fcfa, passant de 162,85 milliards Fcfa en 2020 à 203 milliards Fcfa en 2021, a indiqué la ministre d'Etat et présidente de l'Itie Sénégal, Awa Marie Coll Seck. ( Source : Apa)

Guinée : Acquisition d’un avion - Mise au point du ministre du Budget

Comment l’avion présenté mardi 20 décembre par les autorités guinéennes a-t-il été acquis ? S’agit-il d’un achat, d’un prêt ou d’un don ? Alors que cette affaire suscite grand bruit, le ministre du Budget Lanciné Condé, a levé l’équivoque le jeudi 22 décembre 2022 devant les conseillers nationaux à l’Hémicycle. Explications : « L’avion est une mise à disposition. Nous avons un minier qui souhaite être un partenaire stratégique de la Guinée, il veut faire des investissements importants en Guinée dans le domaine minier, de l’édition etc. En gage de bonne foi, il s’est engagé à mettre à la disposition de la Guinée une flotte qui peut aller jusqu’à trois avions gratuitement » (Source : africaguinee.com)

Niger : 3ème ForumTIC pour le développement dans la Cédéao- Installation du Comité scientifique à Niamey

Le 3ème Vice- président de l’Assemblée nationale, M. Zakara Karidio a procédé le mercredi dernier au sein de ladite institution, à l’installation officielle du comité scientifique chargé de l’organisation de la 3ème édition du Forum Interparlementaire sur la Technologie de l’information et de la communication pour le développement dans l’espace Cédéao (Fitic 2023). Ce forum sera l’occasion pour les acteurs et spécialistes en Tic d’échanger et de partager les expériences réussies dans le domaine du numérique particulièrement sur les problématiques de développement des infrastructures large bande, l’adoption et la mise en œuvre des cadres législatifs et réglementaires, la gouvernance de l’Internet et la souveraineté numérique. (Source : aniamey.com)

Rdc : Rébellion du M23- Kigali accuse Kinshassa d'avoir fabriqué un massacre de Kishishe

La rédaction Africanews, rapporte que dans un communiqué publié mercredi, le gouvernement rwandais accuse le gouvernement de la République démocratique du Congo d’avoir fabriqué le massacre de Kishishe et de l’avoir attribué aux rebelles du M23. Dans le communiqué publié mercredi, le gouvernement rwandais atteste que ces accusations ont été répandues sans qu’aucune enquête n’ait été produite. Kigali a affirmé que l’incident était en réalité une confrontation armée entre le M23 et des groupes armés illégaux alliés à l’armée congolaise.

Tchad : Enfants sinistrés des inondations-Des volontaires leur apportent secours

Plusieurs centaines d’élèves ne vont plus à l’école depuis qu’ils ont été chassés de chez eux par les inondations qu’a récemment connues le pays. Les inondations dans le sud et le centre, provoquées par de fortes pluies, ont touché « 636 localités dans 18 des 23 provinces du pays » et affecté « plus d'un million de personnes. Certains de ces enfants ont pu être de nouveau scolarisés grâce à une initiative soutenue par une campagne de collecte de fonds en ligne qui a permis de réunir environ 2.000 euros, explique Merci Allasra, le responsable de l’Agence tchadienne pour l’éducation et le développement intégré, une Ong tchadienne.

Gabon : COP 15- Libreville salue un accord « historique »

Après quatre années de négociations difficiles, 190 pays ont adopté lundi 19 décembre à Montréal, au dernier jour de la COP 15, un accord que le président gabonais Ali Bongo Ondimba, très en pointe sur le sujet, a qualité d’ « historique ». La Chine, qui assure la présidence de la COP15, est parvenue à trouver un consensus sur un texte de compromis qui intègre des avancées sur les zones à protéger et sur le déblocage de nouveaux moyens financiers pour les pays du Sud. L’accord final prévoit de protéger 30 % de la planète d’ici 2030 et de débloquer 30 milliards de dollars d’aide annuelle à la conservation pour les pays en développement. (Source : alibreville.com)

Congo- Brazza : Lutte contre les maladies – Le fonds mondial apporte 46,590 milliards de Fcfa

L’aide que vient de faire le fonds mondial au Congo va permettre de lutter contre les maladies telles que le paludisme, la tuberculose et le Vih/Sida, sur une période allant de 2023 à 2025. C’est au cours de la cérémonie du lancement du dialogue pays sur le sida, la tuberculose et le paludisme que cette annonce a été faite par La présidente du Comité de coordination national (Ccn)- Congo, Esmo Valérie Maba Moukassa. En effet, cette allocation va remédier à certaines difficultés persistantes qui freinent les progrès dans la lutte contre les trois maladies. Considérées comme étant des maladies les plus meurtrières à l’échelle mondiale, car elles touchent le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Jean Ignace Tendelet, a au cours de ce dialogue qui s’est déroulé à Brazzaville (Source : journal de Brazza)

Rca : Maladies transmissibles - Le ministère de la Santé fait le point sur la campagne de dépistage

Le ministre chargé de la santé, Pierre Somsé a réuni la presse le 22 décembre, pour présenter le bilan de la campagne de dépistage organisé au quartier Ngbénguéwé, dans le 5ème arrondissement. A ses côtés, la directrice de la lutte contre les maladies transmissibles, Dr. Marie Charlotte Banthas-Sana. « Les personnes détectées pour le paludisme sont 283 détectées par le test rapide, parmi lesquelles il y a 67 cas positifs, sur les 67 cas de positivité, 66 cas de paludisme simple et un cas de paludisme grave avec convulsion suivi de traitement » a déclaré Dr. Marie Charlotte Banthas-Sana, directrice de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère chargé de la santé. (Source : abangui.com)

Cameroun : Escroquerie- il se fait passer pour une femme et détrousse plusieurs prétendants

La fausse femme a été appréhendée par les gendarmes le mercredi 21 décembre 2022 à Yaoundé. Il use d’astuces pour masquer les traits masculins de son visage, de son corps et de son identité. Guizo, pour avoir l’air d’une jeune fille pimpante, se dote des artifices qu’il prend soin de fixer ou d’appliquer, prenant les formes et les courbes d’une jeune femme africaine. Selon la même source, la présumée fausse femme a donc pu séduire plusieurs prétendants. Sous le charme de ses artifices et de ses promesses d’actes érotiques, Maeva en a arnaqué plusieurs. L’homme finit par être démasqué par l’une des victimes fatiguées d’attendre des promesses érotiques se réaliser. (Source : journal du Cameroun)

Bamba Moussa)