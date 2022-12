Cote d'Ivoire: Filières fruits et légumes - Du matériels roulants, agricoles et électriques remis au Lanema…

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a procédé à la remise d’un important lot de matériels roulants, agricoles et électriques d’une valeur de 230 millions de Fcfa destinés au Laboratoire national d’essais, de qualité, de métrologie et d’analyses (Lanema) et aux cadres de concertation de l’ananas et de la mangue. C'était le mardi 20 décembre 2022, dans les locaux du laboratoire à Abidjan-Abobo.

A cette occasion, le ministre Souleymane Diarrassouba a souligné le précieux apport de la filière des fruits et légumes dans le développement de l’industrie locale de transformation. Toute chose qui, selon lui, justifie l’engagement du Gouvernement à accompagner ce secteur qui épouse parfaitement la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, de développer l’industrie, afin qu'elle serve de fer de lance à la transformation structurelle de l’économie.

« Ces équipements composés, notamment, de matériels roulants, de matériels agricoles et de matériels électriques, sont acquis au profit des acteurs de la transformation et des producteurs », a indiqué Souleymane Diarrassouba.

Le ministre a précisé que ces matériels, acquis dans le cadre du Projet d’appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel (Parcsi) financé par le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) et le Gouvernement ivoirien, contribueront à renforcer les capacités des différentes structures bénéficiaires.

Il a, par ailleurs, salué l’appui de la Bad, à travers le projet Parcsi, qui a permis de mener diverses activités au profit du renforcement de l’infrastructure de la qualité, notamment du Lanema et des filières mangues et ananas, pour un montant total de 1,730 milliard de Fcfa, dont 1,110 milliard de Fcfa au profit des filières ananas et mangue sur la durée du Projet.

« L’activité liée à l’acquisition des équipements au profit de la filière fruits et légumes intervient à la suite de la réalisation de l’étude diagnostic des infrastructures et équipements de la filière qui a permis d’identifier un certain nombre d’équipements à acquérir en vue de les mettre à disposition des acteurs », a expliqué le ministre Souleymane Diarrassouba.

Il a également exhorté les opérateurs des filières fruits et légumes à transformer leurs produits pour optimiser la valeur ajoutée de leurs productions et à s’inscrire dans la démarche de labélisation de leurs produits.