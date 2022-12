Afrique: Le Chef de l'Etat s'entretient avec son Homologue de la République d'Angola

Libreville - le 22 décembre 2022-Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l'Etat a reçu ce jour au Palais Rénovation, Son Homologue et Frère, Son Excellence Monsieur João Manuel Lourenço Gonçalves, Président de la République d'Angola, dans le cadre d'une Visite de Travail et d'Amitié à Libreville.

Le séjour en Terre gabonaise du Chef de l'Etat angolais s'inscrit dans le renforcement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Les deux Présidents ont eu un entretien fructueux consacré essentiellement à la redynamisation des relations entre le Gabon et l'Angola, dans les domaines politique, diplomatique et économique, entre autres. Ils se sont ainsi accordés sur la nécessité de consolider le Cadre juridique de coopération bilatérale, afin de l'adapter aux exigences de l'heure.

A cet égard, Leurs Excellences Ali Bongo Ondimba et João Manuel Lourenço Gonçalves se sont réjouis de la signature ce jour d'un Protocole d'Accord portant suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi que d'un Mémorandum d'Entente (MOU) sur les consultations politiques régulières.

Les deux Chefs d'Etat ont également convenu de l'importance de promouvoir et de développer davantage les échanges multiformes entre les deux pays sur le plan économique. Aussi ont-ils décidé d'une part de la tenue au cours du 1er trimestre 2023 de la Grande Commission Mixte de Coopération et d'autre part, d'un partage d'expériences dans le domaine énergétique, singulièrement celui des hydrocarbures.

Le Chef de l'Etat gabonais a saisi cette occasion pour présenter à son Homologue et Frère le modèle économique gabonais basé sur la transformation de ses ressources naturelles afin de leur conférer une plus-value. Les Présidents gabonais et angolais se sont enfin félicités de leur parfaite convergence de vues sur les questions régionales, continentales et internationales.

Au regard de la présence du Gabon en qualité de Membre non Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les deux Chefs d'Etat ont décidé de collaborer étroitement sur les questions de paix, de stabilité et de sécurité internationale, ainsi que celles inscrites à l'Agenda de cet important Organe onusien.

Au terme de leur entretien, les Présidents Ali Bongo Ondimba et João Manuel Lourenço Gonçalves se sont félicités de l'excellence des relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre le Gabon et l'Angola, qu'ils entendent promouvoir et hisser à un niveau supérieur, dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques.