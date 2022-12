Madagascar: Lutte contre la malnutrition chronique - Lancement de Nutrilait au pays

Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chronique, la société Nutrifood spécialisée dans le domaine de la transformation des aliments en produit instantané, par le biais d'un procédé de séchage, vient de lancer une farine infantile dite Nutrilait.

En effet, " ce produit fabriqué localement à base de riz et de maïs est fortifié. Il peut ainsi apporter les vitamines, les minéraux et les nutriments dont un enfant a besoin dans un repas. Il s'agit également d'un produit sans gluten. Pour en fabriquer, notre usine travaille en étroite collaboration avec de nombreux producteurs malgaches issus de différentes régions de l'île pour s'approvisionner en matières premières, notamment le riz, le maïs et le sucre. Nous n'importons que le prémix ou le mélange de vitamines et de minéraux recommandés pour la fortification alimentaire étant donné que Madagascar n'en dispose pas ", a expliqué Shekinah Andriamananarivo, Chief Operating Officer de Nutrifood lors du lancement officiel de cette farine infantile.

Certification

Il faut savoir que Nutrilait vient également de recevoir un certificat Norme malgache NMG 103-5. " La société productrice a engagé une démarche de demande de certificat pour donner une preuve de la conformité de son produit aux exigences par rapport à la norme nationale concernant la farine infantile. Cette certification permet de garantir que le produit est sûr et que les consommateurs s'assurent des qualités nutritionnelles et des qualités sanitaires. Sa mise en conformité aux exigences en matière de norme nationale apporte également une image positive à l'entreprise ", a évoqué Séraphin Razafimahafaly, le directeur général du Bureau des Normes de Madagascar (BNM), lors de la remise officielle de ce certificat à Yanish Ismaël, le directeur général d'Invivo Group auquel est affiliée la société Nutrifood. " Nos valeurs sont celles du territoire. Nous œuvrons au quotidien pour le développement de Madagascar, pour innover et trouver des solutions adaptées au territoire, et ce, en offrant des produits et services de qualité adaptés aux besoins et aux moyens de la population malgache ", a conclu Yanish Ismaël.