Madagascar: Mahanoro - Un passant tué et quatre autres blessés par la chute d'un arbre

Tragique accident à Mahanoro. Un individu est décédé et quatre autres ont été blessés ce mercredi à la place des jeunes. Un arbre flamboyant lui est tombé dessus. Alors que la victime marchait dans la rue, elle a reçu une branche d'arbre sur elle.

Des témoins affirment que plusieurs personnes se sont précipitées pour tenter de le réanimer jusqu'à l'arrivée du médecin quelques minutes plus tard, mais en vain. Après ce terrible accident, quelques marchands et passants, très choqués, ont été examinés par un médecin puis laissés sur place. L'intervention a nécessité la mobilisation de quelques hommes.

Selon les premiers éléments, l'arbre se serait déraciné à cause des intempéries, sous l'action du vent et de la pluie qui ont fragilisé le sol. Arrivés rapidement sur les lieux, les forces de l'ordre et les médecins n'ont rien pu faire pour sauver la victime. La cause accidentelle du décès ne faisant aucun doute, aucune enquête n'a été ouverte. Les blessés sont à la charge de l'État et soignés à l'hôpital de Mahanoro.

A couper

Pour sécuriser la voie publique, les habitations, ou même pour des questions esthétiques et pratiques, abattre un arbre peut être une solution envisageable. Pendant la saison de fortes pluies, les municipalités dans les grandes villes du pays procèdent à l'abattage des arbres âgés et malades pour éviter des accidents corporels. " Notre mission est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arbres dangereux et d'abattre tous ceux qui sont menaçants, vieux ou malades, cela n'empêche pas toutes les démarches normales d'entretien des arbres et végétaux dans la ville ", précise un fonctionnaire de la CUA. Lui d'ajouter que " dans certain cas, la population peut prévenir à tout instant la commune dans la présence d'un arbre qui présente un danger public ". En outre, l'abattage d'un arbre est une opération délicate, potentiellement dangereuse et qui, pour des questions de sécurité, doit être confiée à des professionnels qualifiés.