Afrique: Avram Grant nommé sélectionneur de l'équipe nationale de Zambie

L'entraîneur israélien Avram Grant est le nouveau sélectionneur des Chipolopolo. Le technicien, passé notamment par Chelsea, West Ham et le Ghana, s'est engagé jeudi 22 décembre pour une durée de deux ans au poste de sélectionneur. Il aura pour mission de ramener la Zambie en Coupe d'Afrique des nations après trois échecs consécutifs.

La Zambie tient enfin son nouveau sélectionneur. Après le Croate Aljosa Asanovic, nommé en début d'année et parti fin septembre en raison d'un différend salarial, et après l'intérim de quelques semaines assuré par Moses Sichone, le poste à la tête de l'équipe nationale a trouvé preneur. Jeudi 22 décembre, la Fédération zambienne de football (FAZ) a officialisé l'arrivée d'Avram Grant sur le banc.

Le coach israélien, âgé de 67 ans, s'est engagé pour deux ans avec la Zambie. Un choix dont se félicite Andrew Kamanga, le président de la FAZ : " Nous pensons qu'avec l'arrivée de M. Avram Grant en tant qu'entraîneur des Chipolopolo, nous allons revenir dans l'élite du football africain. M. Grant est une figure bien connue dans le monde et qui a occupé certains des postes les plus prestigieux auparavant. "

Ancien coach notamment de Portsmouth, Chelsea et West Ham en Angleterre, Avram Grant a également été le sélectionneur du Ghana entre 2014 et 2017. Il avait atteint la finale de la CAN 2015 avec les Black Stars. Il fut évincé après la quatrième place obtenue lors de l'édition 2017 au Gabon, avec une défaite en demi-finales face au Cameroun (futur vainqueur) et une défaite face au Burkina Faso lors du match pour la troisième place. Ces dernières années, il officiait du côté du NorthEast United FC, club de l'élite indienne.

Lors de sa présentation à la presse à Lusaka, le nouveau technicien a fait part de sa détermination : " J'étais à la recherche du bon défi, et le défi ici est grand. La Zambie a un grand potentiel. Je suis un homme de défis, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la Zambie et que la Zambie m'a aussi choisi. "

Les Chipolopolo ont grand besoin d'un nouveau souffle. Dix ans après leur sacre lors de la CAN 2012 avec Hervé Renard au poste de sélectionneur, l'équipe nationale est rentrée dans le rang. Elle n'a pas passé le premier tour de la CAN 2013 et de la CAN 2015, et elle ne s'est même pas qualifiée pour les éditions 2017, 2019 et 2021. Pour la CAN 2023 - qui se jouera en Côte d'Ivoire début 2024 -, la Zambie est dans le groupe H dans la phase des éliminatoires, avec la Côte d'Ivoire, les Comores et le Lesotho. Après deux journées, elle s'est inclinée face aux Éléphants (3-1 le 3 juin 2022) et a battu les Cœlacanthes (2-1 le 7 juin 2022). Les Zambiens occupent la troisième place en attendant la suite des éliminatoires à partir de mars 2023.