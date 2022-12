Afrique: Assises de la transformation digitale en Afrique - Onze recommandations émises pour la promotion d'une économie numérique

L'édition 2022 des Assises de la transformation digitale en Afrique a vu la participation de 57 intervenants, parmi lesquels des cadres dirigeants, des entrepreneurs ainsi que pléthore d'experts.

Selon un communiqué de presse, pendant deux jours, au travers de 8 panels, dont 2 sessions ministérielles, 2 keynotes, 2 ateliers et 1 regard croisé, tous se sont exprimés sur la manière d'assurer davantage de sûreté, de sécurité, de souveraineté et d'inclusion à mesure que les Technologies de l'information et de la communication (Tic) prennent une place grandissante dans la vie des populations sur le continent africain. Si les opportunités suscitées par le numérique sont nombreuses, les défis le sont également.

A cet égard, précise-t-on, 11 recommandations ou leviers ont été définis à l'issue de ces journées de discussions et de débats, afin de

promouvoir une économie numérique souveraine, sûre et inclusive. Il s'agit de renforcer le capital humain par la détection de talents, la formation des jeunes et des femmes et l'alphabétisation numérique ; élargir la base des structures actives sur le marché du financement des start-ups et des Pme ; favoriser les investissements dans les réseaux par la construction et le déploiement d'infrastructures de télécommunication et la création de partenariats public-privé ; prôner la transparence dans les mécanismes de financement et combattre la corruption ; promouvoir le commerce électronique. Les autres recommandations portent sur le fait d'adapter la gouvernance à l'évolution du monde numérique par l'adoption d'une approche auto-souveraine et inclusive ; appuyer la sûreté, la souveraineté et la sécurité des données par la signature de mécanismes multilatéraux, la promotion d'une économie de la cybersécurité ainsi que d'un fonds dédié ; encourager les investissements dans les technologies cruciales comme les technologies quantiques et la blockchain ; accroître l'inclusion numérique, sociale et financière ; faire preuve de leadership en envisageant de nouveaux types de coopération qui porteront plus haut la voix de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial qui se dessine ;et promouvoir l'inclusion financière.

" _Notre siècle est celui de la connectivité, les nouvelles technologies s'étant ancrées dans notre quotidien avec une rapidité inouïe, l'Afrique n'y faisant pas défaut. Il importe dès lors de réfléchir collectivement pour répondre aux nouveaux défis que le recours au numérique soulèvera de plus en plus dans les prochaines années. Cette aventure implique un engagement soutenu de la part du secteur privé, des gouvernements, mais également des grandes institutions internationales_. ", a indiqué Mohamadou Diallo, fondateur des Atda.

L'édition 2022 des Atda a également été marquée par la signature d'une convention entre l'alliance stratégique Smart Africa, représentée par son directeur général Lacina Koné, et Ashish Shah, directeur division des programmes pays de l'International trade center (Itc). L'objectif de ce Memorandum of Understanding : relever le défi de la formation dans le secteur des TIC en Afrique, connecter entre elles les populations, promouvoir les opportunités d'investissements et, _in fine, _contribuer à la création d'un monde durable et inclusif en Afrique.

Fort de son succès depuis onze années consécutives, il a été annoncé que la 12e édition des Atda se tiendra à Madagascar en mai

2023, deux semaines avant la tant attendue 1e édition du Gitex Africa Morocco, prévue à Marrakech du 31 mai au 02 juin 2023.