Ile Maurice: Académie du vélo vert - Une formation en Agroécologie lancée en janvier

L'objectif, aider les agriculteurs de métier, les particuliers et les entreprises à maîtriser les pratiques de l'agroécologie. L'Académie du Vélo Vert lance donc le 20 janvier prochain une formation intitulée "Agroécologie et agripreneurs : parcours et pratiques".

Co-financée par l'Union européenne, la MCB et Eclosia, cette formation est destinée prioritairement aux porteurs de projets, qui souhaitent devenir agripreneurs mais aussi aux professionnels de l'agriculture qui souhaitent adopter des pratiques durables et pleinement respectueuses de l'environnement. "À travers cette académie en agroécologie, Le Vélo Vert poursuit sa vocation agro-pédagogique en visant les publics professionnels de manière à contribuer activement à la transition agroécologique de Maurice avec consistance, professionnalisme et un label de qualité agroécologique à la clé", explique Bruno Dubarry, président du Vélo Vert.

La formation mise beaucoup sur la pratique avec 70 % de pratique et 30 % de théorie. Les participants seront encadrés par des instructeurs de Formaterra (Réunion), le FAREI et l'équipe de Vélo Vert (Île Maurice). Il faut savoir qu'un tarif subventionné de Rs 10 000 par personne et par chapitre est proposé aux particuliers et aux PME.