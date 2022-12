Ile Maurice: Saisie de Rs 90 M à Rivière Noire - L'ex-policier Couronne retrouve la liberté conditionelle

Il avait été arrêté le 11 Novembre suite aux allégations du constable Jonathan Rabot. L'ex policier Kenny Couronne est le premier suspect à retrouver la liberté conditionnelle dans la saisie de 58 kg de gandia, d'une valeur marchande d'environ Rs 90 millions, à Rivière-Noire, le 3 octobre. Kenny Couronne devra fournir deux cautions de Rs 100,000 en cour de district de Rivière-Noire ce 23 Décembre.

Kenny Couronne est le copropriétaire de la fourgonnette qui a été interceptée à Rivière-Noire. Lors de son audition, le policier Jonathan Rabot a expliqué que Kenny Couronne lui avait demandé de faire des courses pour des touristes. Il pense qu'il a été piégé et que Kenny Couronne pourrait y être impliqué et être au courant de la drogue. Ce qu'a refuté catégoriquement Kenny Couronne.

Dans son ruling, la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth s'est appuyé sur le jugement de Maloupe et a dit que "where the evidence of an accomplice is fraught with difficulties in as much as it appears to be unreliable or spiteful or that the accomplice has an interest of his own to serve, a magistrate considering bail may be justified in treating the prosecution's case against an applicant as being weak".

De ce fait, la liberté conditionnelle a été accordée à Kenny Couronne sous des conditions strictes incluant deux cautions de Rs100,000 et une reconnaissance de dette de Rs 1,000,000. L'habitant de Calodyne devra être accessible à la police à n'importe quel moment. Il devra signer sa présence au poste de police de sa localité tous les jours et respecter un couvre-feu.

Rappelons que dans le cadre de cette saisie, trois véhicules avaient été interceptés par les éléments de la Police Head Quarters Special Striking Team. Cette opération d'envergure avait conduit à l'arrestation de sept individus : Enzo Louis, Gérald Carman, Bryan Ricco, Jean Meunier, Arman Allas, James l'Eveillé et le constable Jonathan Rabot, affecté au poste de police de Terre-Rouge. Ils sont des habitants du Nord âgés entre 22 et 36 ans, et certains sont des skippers. Un trafic sur l'axe Maurice et la Réunion est fortement soupçonné. L'un des suspects est déjà en liberté conditionnelle dans un trafic de cannabis entre Maurice et l'île sœur.