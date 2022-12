Madagascar: Ambohimangakely - Une bande vole un pylône à haute tension

Des pilleurs se sont aventurés à arracher plusieurs morceaux d'un pylône à haute tension, à Ambaniavaratra Ambohimangakely. Ils ont été arrêtés et leur butin saisi.

Un groupe nuisible a été attrapé par la gendarmerie d'Ambohimangakely, hier, vers 5h30 du matin. À cette heure-là, une personne a donné l'alerte sur la présence de trois suspects tirant une charrette avec deux fers de cinq mètres chacun à bord. Les gendarmes sont immédiatement allés intercepter les quidams. Ils les ont emmenés à la brigade avec les ferrailles.

Soumis à une enquête sommaire, le trio est passé aux aveux. Selon leurs propres explications, ils se sont attaqués à un pylône de la Jirama sur une ligne à haute tension, à Ambaniavaratra Behintsy. Aussitôt, le commandant de brigade et ses gendarmes se sont rendus sur les lieux indiqués. Ils ont constaté la disparition de quatre piliers de cinq mètres de longueur et de trente-deux barres d'un mètre sur le pylône.

De plus en plus ciblés

Des responsables de la Jirama ont été informés des faits. Il a été vérifié que le vol n'aura aucun effet sur la distribution électrique dans le secteur et ses environs dans l'Avaradrano. Une réparation s'avère impérative, même si la charpente restante résiste encore. L'interrogatoire a été mené rondement. Il a conduit à l'arrestation d'une quatrième personne hier même. Il se poursuivra jusqu'à ce que tous les auteurs principaux et complices de l'affaire soient démasqués, interpellés et traduits au parquet.

Outre les actes de sabotage qu'elle a subi, la Jirama a souvent été victime de vol de matériel. Les câbles électriques sectionnés directement sur une ligne à haute tension et les pylônes sont de plus en plus ciblés. Rien qu'en novembre 2021, un de ses supports installés à Andriampamaky, non loin de Mandraka, a entièrement été scié depuis sa fondation par des malfaiteurs. Sa chute avait entraîné une coupure générale d'électricité sur Antananarivo. Le trafic de métaux implique un réseau bien rôdé. La preuve, des voleurs, démarcheurs, receleurs et leur protecteur " membre des forces de l'ordre " ont été arrêtés par la gendarmerie l'année dernière. Des pièces détachées des infrastructures publiques, ont été récupérées au marché de ferrailles d'Ambalavao Isotry.