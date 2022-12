Cote d'Ivoire: Awards " Les Sublimes du Tourisme" / Siandou Fofana aux récipiendaires - " Vous avez réussi à faire d'Abidjan l'endroit le plus doux au monde "

Les meilleurs hôtels, restaurants, boîtes de nuit, pub, agences de voyage, icônes et les acteurs clés du secteur touristique ont été célébrés, le 20 décembre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'était à l'occasion de "Les Sublimes du Tourisme", la cérémonie de célébration de l'excellence dans le secteur du tourisme et des loisirs.

A l'occasion de cette première édition, les établissements et les personnalités du secteur s'étant illustrés par leurs services de qualité se sont vu décerner des Awards dans 21 catégories en compétition et 20 prix spéciaux.

"L'avènement de " Sublimes du Tourisme " est un signe qui nous a permis de passer à une autre dimension grâce à " Sublime Côte d'Ivoire ", notre stratégie nationale de développement touristique. Une dimension où la seule compétence ne suffit plus. Nous sommes irréversiblement entrés dans la dimension où compétence rime avec performances mais aussi et surtout avec l'excellence ", a indiqué d'entrée, dans son discours d'ouverture, Siandou Fofana, ministre du Tourisme, pour qui l'occasion était également belle de présenter les succès de "Sublime Côte d'Ivoire".

Selon le ministre, depuis sa mise en place en 2017, le secteur a doublé sa capacité hôtelière passant de 2384 hôtels à 4394 aujourd'hui pour plus de 65 000 lits. Au niveau des autres secteurs, le nombre de restaurants, d'agences de voyage et d'établissements de loisir a fait un bond significatif. Pour les autres industries touristiques, dira-t-il, " nous sommes à près de 30% d'évolution depuis 2018 ". Situant les enjeux de la mise en place de cette première édition de " Sublimes du Tourisme ", il indiquera que l'objectif principal est la promotion et la quête permanente de la qualité.

" Ce soir avec cet important événement nous voulons clairement vous afficher notre ambition : susciter des vocations, conférer une respectabilité à ceux qui portent l'essor du secteur et créer une saine émulation pour booster l'attractivité de la destination ivoirienne. C'est pour vous que nous sommes là, mais c'est surtout grâce à vous. Votre résilience face aux différents chocs extérieurs que notre monde a subis, votre acharnement au travail et la totale confiance que vous avez placée en la Stratégie Sublime Côte d'Ivoire nécessitent que vous soyez aujourd'hui honorés. Envers et contre tout, vous avez tenu et réussi à faire d'Abidjan, que dis-je de la Côte d'Ivoire, l'endroit le plus doux au monde ! ", a lancé le ministre Siandou à l'endroit des récipiendaires.

Au chapitre des distinctions, 7 établissements ont été récompensés pour la qualité des services d'hébergement, 7 autres ont remporté la palme de meilleurs restaurants ainsi que 3 bars/boîtes de nuit. 30 prix spéciaux ont été décernés à 12 personnalités, notamment dans les catégories Agences de voyage, formation, loisirs, start-up, villes et villages touristiques