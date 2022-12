Ile Maurice: Appréciation du dollar - Le RMB Clearing Centre de la Banque centrale, un avantage ?

La Bank of Mauritius (BoM) et la Bank of China se voient partenaires dans l'institution d'un RMB Clearing Centre qui devrait faciliter les échanges entre Maurice et la Chine. Ce centre a été lancé la semaine dernière.

Le lancement de la chambre de compensation RMB (renminbi ou yuan, la monnaie chinoise) permettra les règlements directs en yuan sans avoir besoin d'une monnaie intermédiaire, à l'instar du dollar américain.

Selon les dernières données de Statistics Mauritius, la Chine s'impose comme le premier pays source de nos importations avec une note d'importation de Rs 3,9 milliards en octobre contre Rs 4,3 milliards en septembre. Donc sachant que nous importons plus que nous n'exportons en Chine, que les transactions se fassent, à terme, en yuan devraient donc être à l'avantage des commerçants.

En effet, si la roupie s'est dépréciée depuis la pandémie, il ne faut pas oublier que le dollar s'est de son côté continuellement apprécié suivant les actions du régulateur américain, qui en augmentant ses taux d'intérêt renforce la valeur du dollar. Il est d'ailleurs estimé que le dollar est toujours en appréciation d'au moins 11 % vis-à-vis des autres monnaies de réserve, à savoir l'euro, le yen japonais, la livre sterling et le renminbi chinois entre autres.

Selon le Financial Times, au troisième trimestre de 2021, 59 % des réserves mondiales de devises étaient libellées en dollar, 20 % en euro, 6 % en yen, 5 % en livre sterling et moins de 3 % en renminbi chinois. Or, la Chine est déjà un concurrent redoutable des États-Unis, d'autant plus que l'histoire suggère que la monnaie d'une économie de cette taille et de cette sophistication deviendrait une monnaie mondiale, peut-on lire dans un article du Financial Times.

Résultat, compte tenu de la suprématie actuelle du dollar, le coût de conversion de la roupie en dollar pour un importateur local est élevé. Sur le long terme, la conversion de la roupie au yuan pour le règlement de nos comptes d'importation devrait donc être favorable. Par contre, les recettes d'exportation seront moins avantageuses. Selon les données de l'ambassade de Chine à Maurice, un an après l'entrée en vigueur du Free Trade Agreement (FTA) entre Port-Louis et Beijing, le volume des exportations mauriciennes vers la Chine a augmenté de 35,1 %.

Cela étant dit, nos principaux marchés d'exportation à octobre étaient Madagascar, l'Afrique du Sud, la France, l'Espagne, les États-Unis et le Royaume-Uni. Considérant nos exportations encore, pour le moment, faible vis-à-vis de nos importations de la Chine, les règlements directement en yuan devraient donc à long terme être à l'avantage des commerçants. "Le rôle du renminbi se renforce chaque jour davantage dans le système monétaire international. La monnaie chinoise est devenue la quatrième du monde pour le règlement, et cinquième du monde pour la transaction des devises. Maurice, en tant que centre financier offshore important, verra son rôle du service financier dans l'océan Indien renforcé avec la création du Renminbi Clearing Center. De même, Maurice renforcira son rôle de plate-forme de transaction en Renminbi entre la Chine et l'Afrique" dit-on à l'ambassade de Chine à Maurice.