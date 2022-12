Ile Maurice: Élections à Pamplemousses - Sunil Somaroo - "Un marché et un futsal dans chacun des 18 villages"

Pas de surprise ou de scrutin à Pamplemousses. Le président du conseil de district a été reconduit à son poste et son adjoint élu d'office sans contestation aucune.

Sunil Somaroo, conseiller du village de Terre-Rouge, a été reconduit à son poste de président du conseil de district de Pamplemousses. Aucun autre conseiller n'a contesté sa candidature et, de ce fait, il a obtenu un deuxième mandat consécutif. En revanche, son ancien adjoint, Krishna Canarapen, du village de Le Hochet, a dû céder sa place à Iqbal Aubeeluck, conseiller du village de Triolet. Pourtant, à mercredi, il était question que Krishna Canarapen soit plébiscité pour un nouveau mandat, d'autant qu'il avait le soutien du ministre Joe Lesjongard. Interrogé hier, ce conseiller a souligné qu'il préfère donner la chance à quelqu'un d'autre pour occuper le poste de vice-président.

Dans le cas d'Iqbal Aubeeluck, il n'y a pas eu d'élection non plus car il n'y avait aucun concurrent pour le poste. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, du ministre Soodesh Callichurn et de la députée Subhasnee Luchmun-Roy. Il faut noter que le président et son adjoint sont des élus des villages de la circonscription de Pamplemousses-Triolet (no 5). Pourtant, la circonscription de Port-Louis-Nord-MontagneLongue (no4) est bien représentée au conseil de district, avec au moins six villages.

Après avoir dressé un bilan de son mandat de deux ans, Sunil Somaroo a indiqué qu'il veut doter chacun des 18 villages du district d'un marché et d'un futsal. Certains ont déjà ces deux infrastructures. Il devait confirmer que les collectivités locales ont besoin du gouvernement central pour le développement des villages. "We cannot move a stone without the support of the central government", a-t-il avoué.

Hurdoyal : "Il n'a jamais été question de ma démission"

Le ministre Vikram Hurdoyal, par le biais de son attaché de presse, a affirmé qu'il n'a jamais été question de sa démission si Kishore Kumar Jeewooth n'était pas élu président du conseil de district de Flacq. Selon lui, chaque conseiller est libre de voter pour le candidat de son choix. En tout cas, les lobbies se poursuivaient jusqu'à tard hier en vue de ces élections prévues à Flacq cet après-midi. Un groupe de conseillers a passé plusieurs heures dans un hôtel de l'Est ces derniers jours.