Sénégal: Bambey /Remise de matériels didactiques - Les anciens élèves de Diéry Fall retournent au bercail

L'Amicale des anciens élèves du Cem Diéry Fall a remis hier, jeudi, du matériel scolaire composé d'annales, de dictionnaires et de livres de 3ème à leur établissement d'origine. Les anciens élèves de Diéry Fall s'engagent à poursuivre cet accompagnement pour permettre à ce collège de produire des résultats probants surtout dans les filières scientifiques.

Dans la région de Diourbel, il y a peu de filles qui embrassent les filières scientifiques. Sitor Diouf, étudiant en 2ème année Thèse en chimie travaillant avec le Pr Abdoulaye Diop de l'Ucad explique : " le taux de réussite au niveau de la région de Diourbel est supérieur à la moyenne nationale. Le taux de réussite des filles est inférieur à celui des garçons. Le taux de réussite des filles dans les matières scientifiques se situe à 8,77%, ce qui représente une participation à hauteur de 17,85 % des filières scientifiques ".

Il invite ainsi les élèves à embrasser les filières scientifiques parce qu'il y a beaucoup de débouchés. Le président de l'Amicale des anciens élèves de Diéry Fall, Dr Ndar Fall, ancien inspecteur d'académie de Saint-Louis abonde dans le même sens : " Nous voulons que ce collège fréquenté majoritairement par de filles puissent avoir des résultats beaucoup plus probants. Nous avons demandé aux élèves de croire en eux, d'avoir un projet de vie, de pouvoir nous dépasser ".

Et de poursuivre : " Là également, le discours du président du gouvernement scolaire nous a rassurés parce qu'il a dit que si le collège compte d'anciens ministres, eux ils comptent devenir des Présidents de la République. Si le collège compte d'anciens militaires, ils s'engagent à devenir des généraux de l'armée ".

L'ancien pensionnaire de Diéry Fall de rappeler : " En 1970, tous les admis des départements de Bambey, de Diourbel et de Mbacké se réunissaient au collège de Diourbel. Les autorités à l'époque ont initié l'ouverture d'un collège d'enseignement général. Nous étions dans une classe sous forme d'abri provisoire et dans un magasin qui servait de bureau au Principal du Cem, Monsieur Ibrahima Fall, ancien ministre chargé des affaires pédagogiques sous l'ère Me Abdoulaye Wade.

Depuis lors, nous avons pris des chemins divers mais on ne s'est jamais séparés. C'est ainsi qu'on a créé un groupe whatsapp et on a pensé qu'au lieu de faire des Thiakharneries dans ce groupe, que nous puissions conjuguer nos efforts afin de tendre la main à nos jeunes enfants qui fréquentent actuellement le mythique collège de Bambey ".

Et il poursuit : " Nous nous sommes cotisés et voici que nous sommes venus pour une première pour remettre du matériel didactique composé d'annales, de dictionnaires, de livres de 3ème pour l'essentiel. Nous avons à cœur de revenir au cours de l'année 2023 pour renforcer non seulement les livres mais également pour nous investir dans des activités que nous indiquera le Principal car le collège manque d'infrastructures, de matériels informatiques et didactiques. Nous sommes sûrs qu'en unissant nos forces, nous pourrons accompagner les efforts de l'Etat dans ce sens ".