Zambie: Avram Grant nouveau sélectionneur national

L'ancien entraîneur de Chelsea Avram Grant, 67 ans, a été nommé jeudi à la tête de l'équipe nationale de Zambie, a annoncé la fédération zambienne de football.

L'entraîneur israélien, qui a également dirigé le club anglais de West Ham, l'équipe nationale du Ghana et celle d'Israël, est engagé pour deux ans et devra redresser une équipe zambienne qui n'est pas parvenue à se qualifier pour les trois dernières éditions de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), indique RTL Sport.

Il succède au Croate Aljosa Asanovic qui avait quitté son poste pour un différend salarial. " Je suis très content d'être ici, je pense que la Zambie a du potentiel ", a déclaré Grant lors d'une conférence de presse organisée à Lusaka pour l'annonce de sa nomination.

En 2012, la Zambie, entraînée par le Français Hervé Renard, avait créé l'exploit en remportant la CAN, son premier titre continental, face à la Côte d'Ivoire. Grant aura comme premier objectif de qualifier l'équipe pour la phase finale de la CAN 2023, dans un groupe qui compte également la Côte d'Ivoire, le Lesotho et les Comores. " Nous allons revenir dans l'élite du football africain ", a assuré le président de la fédération zambienne Andrew Kamanga.