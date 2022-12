Ile Maurice: Prix des carburants - Il faudra attendre janvier pour connaître la décision du PPC

Le Petroleum Pricing Committee (PPC) ne se réunira pas avant le 13 janvier. Plusieurs paramètres seront pris en compte pour déterminer le prix des produits pétroliers, tout en considérant l'intérêt des consommateurs, a déclaré Soodesh Callichurn (photo), le ministre du Commerce et du travail, lors d'une conférence de presse, hier, sur le bilan de ses deux ministères. Le fait que le Price Stabilisation Account soit déficitaire de plusieurs milliards de roupies sera aussi pris en considération. "Je laisse le PPC faire son travail." Le plan de la State Trading Corporation (STC) pour l'année prochaine est de diversifier ses sources de revenus. Plusieurs possibilités ont été explorées, particulièrement le "bunkering". "Nous ferons tout ce que l'on peut pour remplir la caisse de la STC pour pouvoir donner des subsides et venir en aide à la population."

En ce qui concerne l'observatoire des prix, une application sera lancée en janvier 2023 pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à une liste de prix de 100 produits dans les supermarchés et leur permettre de comparer les prix et ainsi booster la compétition. D'autre part, au vu des récentes déclarations de commerçants, le ministère a fait valoir qu'il surveillera les commerçants malhonnêtes qui augmenteront de manière injustifiée les prix de leurs produits et qui mettront cela sur la hausse du tarif d'électricité.

Par ailleurs, Soodesh Callichurn a fait part que le taux de chômage est en constante baisse et poursuivra la même tendance en 2023. Le ministre a ajouté que l'année prochaine, plus de considération sera apportée au monde du travail en termes de révision de salaire et de conditions d'emploi. Rappelant que le National Wage Consultative Council travaille actuellement à la révision des salaires, la prochaine pour le salaire minimal est prévue en 2024. Le ministère compte également mettre en place une "occupation base" pour permettre aux employés d'avoir un salaire selon leur temps d'expérience lorsqu'ils changent de travail.