Afrique: Chelsea - Edouard Mendy demande le même salaire que Kepa

Toujours pas d'accord entre Edouard Mendy et Chelsea pour une prolongation de contrat. Le gardien de but sénégalais aurait snobé une nouvelle offre de contrat du club anglais. Selon The Sun, l'ex gardien de but de Rennes a refusé un " contrat irrespectueux " de six ans que lui a proposé son club, alors qu'il est suivi par le Milan AC, Nice et l'AS Monaco.

En d'autres termes, il trouve que Chelsea ne lui montre pas assez de respect à propos de son salaire. Édouard Mendy veut être payé comme son coéquipier, Kepa Arrizabalaga.

A l'heure actuelle, Édouard Mendy gagne environ 100.000 euros par semaine et veut le même salaire que son rival espagnol qui lui touche presque le double. De leur côté, les dirigeants ont retiré leur offre de prolongation à long terme au moment où le bras de fer continue avec le joueur.