Congo-Kinshasa: Mahagi - 32 morts et plus de 2000 maisons incendiées lors des combats entre Zaïre et CODECO

Environ 32 personnes ont péri mardi 20 et mercredi 21 décembre lors d'affrontements entre les groupes armés CODECO et Zaïre dans les chefferies des Anyals et de Walendu Watsi, dans le territoire de Mahagi (Ituri).

Selon des sources concordantes jointes par Radio Okapi, plus de deux mille maisons ont également été incendiées par les deux camps dans plusieurs villages avec comme conséquence le déplacement de plus de cinquante mille personnes.

Les miliciens de CODECO accompagnés des enfants et des femmes ont envahi mercredi plusieurs localités dans le groupement Anyals 2. C'était pour riposter à l'attaque du groupe armé Zaïre Mazembe, la veille, au village Dzi où il avait tué neuf personnes dont huit enfants.

Selon les autorités coutumières locales, les affrontements ont duré toute la journée d'hier entre les deux parties.

Le bilan provisoire est de 25 morts dans le groupement Anyals 2, affirme le chef local.

Il déplore également l'incendie d'environ deux mille maisons aux villages Jupujanga, Banda, Jupukungo, Jupaketa et Akpe.

Toutes ces entités sont vidées de leurs habitants estimés à environ vingt-cinq mille personnes.

De leur côté, les notables de Walendu Watsi déplorent l'incendie de 120 maisons et l'exécution de sept otages par la milice Zaïre.

Selon les mêmes sources, 15 autres habitants de cette entité ont été tués par cette milice en l'espace d'une semaine.

Plus de vingt mille personnes habitant environ six villages ont été contraints d'abandonner leurs domiciles pour trouver refuge à Kambala et Katanga.

Depuis jeudi matin un calme relatif s'observe dans la zone grâce à l'intervention des FARDC dont l'effectif très réduit n'arrive pas à dissuader les belligérants, affirment des sources locales.