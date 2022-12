Sénégal: Guediawaye - Le dispensaire Keur Sœur doté d'un nouveau pavillon

Financé à hauteur de 89 millions de FCfa, par le Lions Club, le nouveau bloc médical inauguré en novembre dernier va renforcer le plateau médical du dispensaire Keur Sœur de Guédiawaye.

Le dispensaire " Notre Dame de la joie ", plus connu sous le nom de Keur Sœur (la maison des religieuses), structure de santé de la commune de Sam Notaire, dans le département de Guédiawaye, s'est doté d'un nouveau bloc médical. Ce qui va, à coup sûr, renforcer sa capacité d'accueil et son plateau technique.

Construit sur près de 200 mètres carrés, à hauteur de 89 millions de FCfa par la Fondation du Lions Club international (Lcif), (75%) et les Lions du Sénégal, (pour 25%), le bâtiment de deux niveaux abritera une pharmacie, un laboratoire, une salle de gynécologie, un cabinet dentaire et 6 salles de consultation de médecine générale... " Ce don va à coup sûr, renforcer le bien-être de nos agents et permettra de répondre aux nombreuses sollicitations des populations pour des soins de qualité " , a laissé entendre Sœur Léna Tine responsable du dispensaire. Dans la foulée la religieuse a rassuré l'assistance sur l'évolution et diversification des soins de confort que ce nouveau bâtiment va faciliter, en augmentant de 100 patients supplémentaires par jour le nombre de patients à voir.

Embouchant la même trompette, Sœur Epiphanie, Représentante légale des Sœurs a prié pour que le Seigneur accorde sa grâce à ces bienfaiteurs qui aident les démunis car selon elle, l'Etat ne peut pas tout faire.

Docteur Hamadou Diouf du District sanitaire de Guediawaye n'a pas manqué de saluer ce geste de haute portée sociale qui va accroître leur champ d'exécution. " Après un premier rejet, il nous a fallu de la persévérance et des sacrifices énormes pour arriver à réaliser ce projet en deux ans comme l'avait prédit le parrain Léo Nicoué, un de nos illustres formateurs " a affirmé le Pass Gouverneur, Blaise Diadhiou. Il a aussi rappelé à l'assistance que le Lions Club a pour seule vocation de travailler pour les populations démunies, c'est à dire " servir son prochain " . Il est revenu sur les nombreuses réalisations à l'actif de son organisation. " De 1973 à nos jours, on a pu prendre en charge près d'un million et demi de bénéficiaires dans les 5 causes que sont le diabète, le cancer, la santé visuelle, l'éducation et l'environnement " , a ajouté M. Diadhiou.