Madagascar: Prix Jeunes Espoirs - Une société agricole de Vakinankaratra lauréate

À la suite de la 5ème édition du Prix Pierre Castel, les quatre lauréats de Madagascar ont pu faire face à une seconde sélection pour concourir au Prix Jeunes Espoirs.

Pour rappel, le Prix Pierre Castel est un prix annuel de l'entrepreneuriat agricole africain, qui récompense le mérite de jeunes entrepreneurs dont les activités contribuent à construire une agriculture durable, à valoriser les ressources naturelles tout en préservant l'environnement. Les lauréats de ce concours ont pu participer à un autre concours, le Prix Jeunes Espoirs.

Ce deuxième concours est organisé par le Fonds de dotation Pierre Castel et ses partenaires. Le Prix Jeunes Espoirs s'inscrit dans la même démarche que le Prix Pierre Castel c'est-à-dire la contribution au développement de systèmes alimentaires durables et de soutien à l'entrepreneuriat de jeunes agri-entrepreneurs. Son objectif principal est à la fois de récompenser l'esprit d'entreprise et également d'encourager les activités agricoles et agroalimentaires impactant positivement sur l'écosystème local.

Pour Madagascar, c'est l'entreprise Ny Ako, représentée par Herilalaina Olivier Andriantsoa, qui a remporté le prix. L'entreprise sise dans la région Vakinankaratra est spécialisée dans la production et la commercialisation de fourrages et de semences fourragères pour les vaches laitières. Grâce au Prix Jeunes Espoirs, Ny Ako a pu bénéficier d'une formation entrepreneuriale d'une semaine à l'Ecole Supérieure d'Agronomie à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, d'un programme de parrainage et d'un soutien financier de 1 650 €. Des acquis que l'entreprise pourra mettre en pratique pour apporter de l'innovation dans ses activités.

L'appel à candidature pour les prochaines éditions du Prix Pierre Castel et du Prix Jeunes Espoirs, à travers la société STAR, sera lancé une nouvelle fois à Madagascar durant l'année 2023, afin de soutenir les jeunes entrepreneurs et l'économie agricole locale.