Madagascar: Surf - Jeux des Iles 2023 - Deux expatriées dans l'équipe nationale malgache

Parmi les nouvelles disciplines qui font leur entrée à la 11e édition des Jeux des Iles de l'océan Indien à Madagascar, le surf pourrait être bénéfique pour le pays hôte en termes de médailles.

La Fédération malgache de surf dévoilera très prochainement la liste des 17 athlètes qui vont suivre le regroupement dans le cadre de la préparation aux JIOI à domicile en 2023. Chez les dames, sept surfeuses ont été sélectionnées pour défendre les couleurs malgaches dont deux expatriées.

" L'une est une métisse originaire de Taolagnaro. Elle a suivi ses études à La Réunion et se trouve actuellement en Europe. Elle a toujours voulu représenter Madagascar dans cette discipline. Concernant la deuxième, nous sommes en train de finaliser la négociation avec elle ", a fait savoir le président de la fédération Roger Faustinato.

Chez les hommes, six surfeurs sont sélectionnés pour ce regroupement tandis que seuls sept seront retenus dans l'équipe nationale. En effet, l'équipe malgache est notamment composée des jeunes athlètes dont la plupart sont issus de la ligue Anosy et Atsimo-Andrefana.

Regroupement.

" Le surf au programme des JIOI est un avantage pour Madagascar. D'ailleurs, nous disposons de vagues de meilleure qualité qui pourraient accueillir des compétitions internationales. La fédération a proposé Taolagnaro pour ces JIOI. Pourtant, on a un plan B: Anakao au cas où il y aurait des problèmes. Nous espérons avoir un bon résultat si nos athlètes ont le temps pour se préparer. Pour l'heure, nous sommes encore en attente du feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports concernant le regroupement. Aucune date n'est encore prévue alors que certains athlètes sont venus de loin comme Sambava et Mahambo alors qu'il s'agit d'une discipline qui exige une bonne condition physique ", a noté le président.

La Fédération malgache de surf a vu le jour à la fin de l'année 2019. Elle n'a pas bénéficié de beaucoup de temps pour se mettre au travail en raison de la Covid-19. L'équipe de Roger Faustinato n'a bien pu commencer à travailler qu'en fin 2021. " En un an, on a réalisé trois championnats régionaux, un championnat national, deux Open, deux formations nationales et régionales. Ces derniers temps, des experts de la Fédération Internationale et de la Confédération africaine ont donné une formation juge et coaching aux techniciens malgaches ", a-t-il ajouté.