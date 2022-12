Madagascar: Andry Rajoelina - " Le peuple malgache n'a plus besoin de troubles "

Les Forces armées prendront leur entière responsabilité et ne feront preuve d'aucune tolérance contre ceux qui sont tentés de bafouer la souveraineté nationale et de troubler la sécurité et l'ordre public.

C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Léon Jean Richard Rakotonirina, lors de la cérémonie de remise des étendards pour les Généraux promus au grade de Général de Brigade, Général de Division et Général de Corps d'Armée au titre de l'année 2021. Une cérémonie militaire s'est déroulée, hier, au Premier Bataillon parachutiste Ivato.

À cette occasion, le MDN a annoncé que les Forces armées n'accepteront pas la déstabilisation qui risque de freiner les efforts de développement entrepris actuellement par les tenants du pouvoir. Le Gal Richard Rakotonirina a clairement annoncé la position des hommes en treillis. Face aux velléités de provoquer les troubles, les Forces armées vont s'en tenir à leur mission qui consiste à assurer la défense de la Constitution, à défendre le choix du peuple et défendre le président de la République élu démocratiquement, a-t-il lancé. Et pour enfoncer le clou, le MDN annonce que les Forces armées sont derrière le président de la République qui est le chef suprême des Forces armées.

Le numéro Un de l'Armée malgache a choisi cette cérémonie de remise de drapeau aux Généraux nouvellement promus pour lancer une mise en garde contre toute velléité à déstabiliser le pays en cette période de fin d'année mais aussi avant la présidentielle de 2023. Après la motion de censure avortée à l'Assemblée nationale, le régime fait face à des persécutions. Même s'il faut reconnaître que ce sont les députés élus sous les couleurs du régime qui ont fomenté cette tentative de motion contre le gouvernement Christian Ntsay.

Pour le moment donc, le ministre de la Défense nationale réaffirme le soutien des Forces armées au président Andry Rajoelina. Quant à lui, ce dernier s'en remet à la Grande muette pour défendre la République. Il a ainsi lancé un appel à l'endroit de ces officiers généraux promus en 2021 pour veiller strictement à la souveraineté nationale et pour préserver la paix et la sécurité, tout en les encourageant à prendre leurs responsabilités pour dissuader ceux qui seront tentés de fomenter des troubles. Vous êtes les boucliers qui doivent bloquer les menaces contre le pays, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, a martelé le chef de l'Etat.

En effet, durant cette cérémonie, le président Andry Rajoelina a rappelé la mission principale des Forces armées qui consiste à assurer la stabilité, la paix et la sécurité des biens et des personnes mais aussi et surtout à préserver la souveraineté nationale. Vous ne devez jamais tolérer la déstabilisation et vous devez faire face à ceux qui font blocage aux actions de développement. Andry Rajoelina appelle les Forces armées à assumer leur rôle de dernier rempart pour préserver l'unité et la souveraineté nationale. Le peuple malgache ne mérite plus de déstabilisation et n'a plus besoin de troubles, a martelé le chef de l'Etat.

Durant cette remise d'étendards, le président de la République a aussi annoncé l'acquisition d'un hélicoptère neuf de marque Airbus H130 pour l'Armée. Selon ses dires, cet hélico est déjà dans un bateau en Afrique du Sud et son arrivée au Port de Toamasina est prévue vers la mi-janvier. Outre les transports des troupes, cet hélico assurera aussi les actions tactiques et le transport des agents de l'Etat pour les missions dans les zones enclavées. 13 Généraux de Brigade, 11 Généraux de Division et 1 Général de Corps d'Armée ont reçu leur drapeau de la part du président de la République, chef suprême des Forces armées, hier.

Parmi eux figurent le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, promu au grade de GCA qui a fait preuve d'héroïsme et a survécu à l'accident d'hélicoptère survenu il y a un an à Mahambo, et aussi le Général Willy Ratovondrainy qui a dirigé le combat contre la Covid-19. L'on peut citer aussi les Généraux de Division Lylison René de Roland, Reribaky Jeannot et Elack Olivier Andriankaja.