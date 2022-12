Madagascar: Union Africaine - La COI veut devenir observateur

Les pays membres de la Commission de l'océan indien (COI) veulent que cette organisation régionale décroche le statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Ce sujet a été évoqué, hier, à l'occasion du conseil des ministres de l'organisation qui s'est tenu en visioconférence.

Cette réunion, qui a été dirigée par le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Rakotonirina, a donné le feu vert pour adresser une demande officielle dans ce sens auprès de l'Union africaine. La COI a également promu, selon les informations fournies par le ministère des Affaires étrangères, des actions auprès des instances régionales notamment l'IORA et le COMESA en vue du renforcement des coopérations avec la COI, et de la mutualisation des acquis, des expertises et des moyens.

Le conseil des ministres des pays membres a également abordé la redynamisation de la diplomatie parlementaire de l'organisation, à travers la relance de l'Association des Parlementaires de la COI (AP-COI), à Antananarivo, le 9 novembre dernier. Par ailleurs, l'initiative "jeunesse de l'indianocéanie " a été évoquée durant la réunion online. Ce projet a été mis en œuvre, par la COI, en vue d'une mise en avant du potentiel de sa jeunesse et dans l'objectif de mieux préparer la région à accueillir la jeunesse de demain, en mettant en place des cadres politique, économique, social, environnemental et culturel adéquats et adaptés.