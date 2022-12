Madagascar: Volley-ball - L'AG élective pour septembre 2023

L'année 2023 marque la fin du mandat du comité directeur de la fédération malagasy de volley-ball. Après le départ du président de la FMVB pour la France, c'est Mamy Ranaivoson qui assure l'intérim.

Selon le programme d'activité de la FMVB pour la saison 2023, l'assemblée générale élective est prévue pour le 30 septembre 2023. Faisant partie des disciplines des Jeux des Iles à domicile en août et septembre 2023, la prochaine saison s'annonce chargée. Des regroupements libres sont prévus entre janvier et juillet à Antananarivo et à Toamasina pour le volley-ball et le beach-volley.

Les regroupements fermés attendent le calendrier fixé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité Olympique Malagasy. Côté compétition, les différents programmes d'activités sont maintenus. Les championnats nationaux ont été avancés en prévision des Jeux des Iles. Les championnats 1re division hommes et dames se joueront à Toamasina du 19 au 27 mai.

La Coupe des Clubs CAVB zone 7 se déroulera à l'île Maurice du 25 février au 4 mars 2023. Cette compétition régionale sera un avant-goût et une préparation pour les Jeux des Iles pour toutes les équipes. La grande majorité des éléments qui vont disputer les Jeux des Iles évolue au championnat local. Stef'Auto chez les dames et GNVB chez les hommes représenteront la Grande Ile à cette compétition. Pour le beach volley, le championnat national senior hommes et dames se disputera à Toamasina du 7 au 9 avril 2023.