Madagascar: Airtel Madagascar - Lancement du jeu " MahazoArivo, Arivo Mahazo 2023 " avec un gros lot de 5 000 000 Ar à la clé

Cadeau de Noël et de nouvel an avant l'heure pour les clients d'Airtel Madagascar. L'opérateur lance l'édition 2023 du jeu " MahazoArivo, ArivoMahazo " d'Airtel Madagascar.

Dédié aux utilisateurs du réseau Airtel Madagascar, ce jeu a en effet débuté le 12 décembre 2022 et se terminera le 7 mai 2023.

Facile d'accès

Un jeu qui a avant tout le mérite d'être simple et facile d'accès puisque pour y participer, il suffit de s'inscrire en tapant le *101# et de recharger son compte pour 1 000 ariary. Et de figurer automatiquement parmi les 1 000 potentiels heureux gagnants de la promotion " MahazoArivo, ArivoMahazo ". Comme à chaque édition, 1 000 clients d'Airtel seront primés avec une multitude de lots, à savoir des minutes d'appels, des SMS, des connexions Internet, ainsi que des lots Airtel Money. Et surtout le gros lot d'une valeur de 5 000 000 Ar.

Générosité

L'initiative opérée en pleine fête confirme une fois de plus la générosité de l'opérateur envers ses fidèles abonnés : " Nous mettons un point d'honneur à gratifier la fidélité de nos utilisateurs. Étant au centre de nos préoccupations, nous ne cessons d'investir dans des actions destinées à leur exprimer notre profonde reconnaissance. Telle est l'essence du jeu " MahazoArivo, ArivoMahazo ", a déclaré Eddy Kapuku, directeur général d'Airtel Madagascar. Le jeu est en effet très gratifiant, dans la mesure où tous les participants reçoivent immédiatement 100 SMS vers Airtel dès leur souscription. Ensuite, après recharge ou achat direct de forfait à partir de 1 000 Ar et par palier de 1 000 Ar, des points leur seront accordés suivant les barèmes ci-après : 1 point pour chaque recharge speed ou par carte; 2 points pour chaque recharge via Airtel money ; 1,5 points pour tout achat forfait via speed et 2 points pour tout achat via Airtel money.

Valeurs défendues

Pour déterminer les heureux gagnants, des tirages au sort seront organisés systématiquement tous les mois jusqu'à la clôture en mai 2023. Ainsi, chaque point obtenu équivaut à un ticket de participation à ces tirages. Ceux-ci seront organisés en présence de la police des jeux et retransmis en direct sur les pages Airtel Madagascar et Airtel Money Madagascar pour garantir l'authenticité et la transparence de la compétition. À noter que l'initiative s'aligne parfaitement avec les valeurs défendues par l'opérateur : Respect, Dynamisme et Solidarité.