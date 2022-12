Congo-Kinshasa: Mise en œuvre effective et suivi permanent du PDL-145T - Félix Tshisekedi responsabilise les Gouverneurs des Provinces

Pour l'année 2023 déjà à l'horizon, Félix Antoine TshisekediTshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, vient de dévoiler la boussole devant conduire l'action politique des Gouverneurs de chaque province de la RD Congo.

Il s'agit du Programme de développement local de 145 territoires (PDL-145T). En effet, lors du lancement de la 9ème Conférence des Gouverneurs hier, jeudi 22 décembre 2022, à Mbandaka, et dont la clôture intervient aujourd'hui, il a rappelé à chacun des Chefs d'exécutifs provinciaux l'impératif de déployer, désormais, d'énormes efforts pour booster la mise en œuvre de ce vaste et ambitieux programme qui, a-t-il rassuré, va réduire les écarts du niveau de vie entre populations et va sensiblement impulser le développement du pays à travers les provinces.

Parmi les avantages évoqués par le Chef de l'Etat, il y a, entre autres, la restauration de l'autorité de l'Etat, le développement de l'écosystème de différents territoires, l'augmentation des chiffres d'affaires et la redynamisation des économies locales.

"Vous serez jugés par les résultats", a insisté le Président de la République à l'attention des Gouverneurs. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a évoqué plusieurs autres avantages du PDL-145T: la restauration de l'autorité de l'État, le développement de l'écosystème de différents territoires, l'augmentation des chiffres d'affaires et la redynamisation des économies locales.

"Mesdames et messieurs les Gouverneurs, vous l'auriez donc compris, la mise en œuvre du PDL-145 territoires revêt une importance capitale pour amorcer le développement de notre pays et requiert la participation de tous à tous les niveaux. En même temps que vous allez réfléchir au cours de cette conférence à la question de votre implication comme chef des exécutifs provinciaux, dans la réussite de ce programme édicté en vue de relancer les économies locales, il est attendu de vous que vous jouiez pleinement le rôle d'officiers de police administrative dans la coordination du PDL-145 T.

En effet, au-delà du fait que la loi lui impose de maintenir la collaboration étroite et nécessaire avec les autorités ainsi que les administrations provinciales pour assurer une bonne coordination du programme, le Gouverneurs de province, comme membre du comité de suivi du PDL-145T, doit également s'assurer que les provinces profitent pleinement des fonds qui leur sont affectés et il a l'obligation de porter assistance aux entreprises prestataires. Mesdames et messieurs les Gouverneurs de province, comme vous l'avez sans doute saisi, votre responsabilité est grande dans la réussite de ce programme conçu à partir de la base.

C'est-à-dire, de vous-mêmes. En votre qualité de chefs d'exécutif, le PDL-145T vous donne l'occasion de communier avec la base, de contribuer à la réduction du niveau de vie entre citadins et ruraux par la mise en valeur des ressources locales, tout en veillant à mettre en valeur la main d'œuvre locale dans la réalisation de différents projets. Enfin, l'intégration des populations rurales au développement de leurs territoires respectifs conduira certainement à créer une économie locale avec accès au service de base et un niveau de revenu plus ou moins acceptable", a insisté Félix Tshisekedi.

Lancée hier à Mbandaka, chef-lieu de l'Equateur, la 9ème Conférence des Gouverneurs se clôture aujourd'hui. Le thème choisi pour cette session est intitulé comme suit: " Le Programme de développement local de 145 territoires : renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ".

Il faut cependant noter que la conférence des Gouverneurs est une instance d'échanges entre le Chef de l'Etat et les Chefs d'exécutifs provinciaux sur la politique à mener au pays. Elle est présidée par le Garant de la Nation et peut être convoquée deux fois au cours d'une année. Ce, conformément à l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en janvier 2011.