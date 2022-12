Congo-Kinshasa: Tshala Muana - Ingele Ifoto et la DDC rendent hommage !

Hier mercredi dans l'après-midi, le Secrétaire Général de la DDC, Héritier Gladys Mbepongo Lungembo, a conduit personnellement la délégation du parti pour rendre hommage à cette battante dame cadre du PPRD qui est morte, il y a peu.

Cette femme qui a donné la leçon de loyauté et de fidélité envers son parti et son autorité morale jusqu'au sacrifice suprême.

La DDC était présente à MAISHA PARC et le parti a marqué une emprunte inoubliable aux autorités du PPRD parti frère. La première délégation à être présentée officiellement dans la salle funéraire et ovationnée par la salle remplie comme un œuf, en présence d'ailleurs du secrétaire général, Emmanuel RAMAZANI SHADARY et tous les cadres du PPRD.

Une forte délégation de la DDC a rendu hommage à TSHALA MUANA, MAMU NATIONALE, cadre du PPRD.Après le passage devant le livre de condoléances du Secrétaire Général du PPRD, c'est le Secrétaire Général de la DDC qui a été invité pour coucher quelques phrases de compassion et de regret.

A cette occasion, le Secrétaire général était accompagné du haut de ce podium, par la forte délégation qui arborait dignement les insignes du parti.

On pouvait facilement apercevoir les Secrétaires généraux adjointes Faustine Selengbe et Judith Mwemboyo, les Secrétaires Nationaux Françoise BALONDE Kabeya, Lucide INGELE LOBOKO et RACKYS BOKELA LIFOFI ainsi que l'hôtesse du parti, Mme Abigaël MIENZI.

Il sied de noter que le PPRD avait assisté la DDC, lors de la mort du vice-président National, l'Honorable BONYEMA d'heureuse mémoire.

La DDC a rendu l'ascenseur au PPRD qui était remarquablement présent lorsqu'elle était aussi éprouvée.