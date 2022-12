Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi-Félix Tshisekedi - Le duel confirmé !

Hier, depuis son bastion de Lubumbashi, Chef-lieu de l'ex-Grand Katanga, la candidature de Moïse Katumbi Chapwe a été adoubée par la Convention d'Ensemble pour la République, son propre parti.

Ainsi, le moment venu, affrontera-t-il Félix Tshisekedi, Adolphe Muzito, Noël Tshiani, Martin Fayulu, Antipas Mbusa Nyamwisi, Lisanga Bonganga, Joseph Kabila ainsi que tant d'autres candidats déclarés dans la course à la Présidentielle du 20 décembre 2023.

Pari risqué ?

"Je n'ai aucun doute qu'à l'issue de cette Convention, nous irons tous de l'avant pour rencontrer nos compatriotes et les convaincre de nous confier le mandat de bâtir le Congo de nos rêves. Vous allez affronter des adversaires. Ils grondent déjà en cherchant comment faire obstacle à notre projet. C'est de bonne guerre ! Souvenez-vous, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour pleurnicher, un temps pour analyser un bilan chaotique et un temps pour se rendre à la raison. Maintenant est venu le temps de l'action, de la responsabilité et des résultats concrets pour notre peuple.

Ne pleurons plus ! Agissons !! Agissons ENSEMBLE !!! Avec moi, Un autre Congo est possible !", a-t-il déclaré, haut et fort, devant des grappes humaines mobilisées à cette occasion, pour l'ovationner et l'accompagner, dans cette démarche aux allures d'un pari difficile, celui d'affronter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son allié de la première heure au sein de l'Union sacrée de la nation et qui, demain, sera son principal adversaire, lors de ces joutes aux mille surprises, après le 20 décembre 2023.