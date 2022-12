Afrique de l'Est: Forces Politiques et civiles de l'Est Soudan accueillent l'accord-cadre

Khartoum — L'Alliance des Forces Politiques et civiles de l'Est Soudan a salué l'accord-cadre lors d'une conférence de presse tenue par l'alliance aujourd'hui à la salle Al-Hakim News, indiquant que l'accord a placé la question de l'Est Soudan parmi les questions fondamentales.

L'alliance des forces politiques a appelé à donner la priorité à l'intérêt public et à donner à la question de l'Est Soudan la priorité qu'elle mérite, et à travailler pour la promotion de la culture de la coexistence pacifique et à rejeter la haine pour parvenir à un accord qui inclut tous les peuples de l'Est.

Le représentant de la société civile, a dit : "Nous, à l'Est Soudan et toutes les composantes de la société civile et tribale, rejetons et condamnons la violation du tissu social et travaillons à la construction d'une société sûre, stable et unifiée."

Le leader des forces politiques et civiles dans l'Est Soudan, Mohamed Ali Abu Ali, a annoncé son accueil favorable à l'accord pour la confirmation de l'intérêt et des droits de l'homme dans l'Est Soudan, appelant le gouvernement à ordonner aux comités de sécurité de coopérer avec les comités formés pour résoudre les problèmes, soulignant que les problèmes ne peuvent pas seulement être résolus par des revendications.

Le représentant des partis politiques de l'Est Soudan, Mejdi Osman, a dit : "Nous nous sommes réunis et avons approuvé cet accord afin d'éliminer le tribalisme du pays à la patrie étendue à travers les pratiques politiques reconnues pour sortir avec une vision qui renforce l'unité nationale."

Il a déclaré qu'ils œuvraient à l'unification des rangs nationaux dans un cadre permettant d'atteindre la prospérité et l'égalité des droits pour tous les Soudanais à travers les systèmes politiques et de blocs civils.

Il convient de noter que les signataires de l'alliance des forces politiques et civiles de l'Est Soudan sont 19, des forces politiques et civiles.