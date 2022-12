Ile Maurice: Infrastructure routière - Le Pont Bruniquel sera enfin reconstruit

Ce pont à l'entrée de Baie-du-Tombeau a été le théâtre de plusieurs accidents de la route, bien souvent mortels. L'étroitesse du Pont Bruniquel, qui rend la circulation difficile et dangereuse, surtout pour les passants car il est dépourvu de trottoir, a été pointé du doigt à maintes reprises par les automobilistes, à cause de ses virages serrés.

En février 2017, un des véhicules entrés en collision a failli se retrouver dans la rivière en contrebas. De plus, quatre mois plus tard, cette zone avait fait une énième victime, un père de famille qui avait trouvé la mort alors qu'il allait déposer sa fille de 13 ans chez des amies et que sa moto est entrée en collision avec une voiture.

Pour les habitants de la région, il était temps de revoir la structure de ce pont qui date de 1926 compte tenu du danger qu'il représente. Ainsi, des appels ont été lancés aux autorités pour que cette infrastructure soit agrandie et qu'un passage pour piétons et des mains courantes plus hautes y soient installés.

Plusieurs fois annoncé, même sous l'ancien ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, le nouveau pont Bruniquel sortira enfin de terre. En effet, la Road Development Authority (RDA) a prévu de démolir le pont existant et d'en construire un nouveau en béton armé, d'une longueur d'environ 35 m, sur la route Baie-du-Tombeau (B29). Rs 112,4 millions devront être déboursées pour ces travaux.

La RDA a lancé un appel d'offres la semaine dernière afin de trouver un constructeur pour démarrer les travaux. Selon le cahier des charges, une nouvelle route sera construite afin de réaligner la route B29 sur une longueur de 300 mètres. Ce sera une route à deux voies de 4 mètres de large, pourvue d'un trottoir de 2 mètres de large de chaque côté. Pour plus de sécurité, des feux de signalisation seront installés à l'intersection de la route B29 avec celle qui sera réalignée. Les travaux devront durer une année dès que le contracteur sélectionné aura pris possession du site.