Algérie: "Study in Algeria", le label qui assure un meilleure accompagnement aux étudiants étrangers

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a annoncé, jeudi à Alger, le lancement du label "Study in Algeria" aux fins de consolider l'attractivité des établissements universitaires, les rendre plus visibles et encourager l'enseignement en langues étrangères.

Le ministre qui présidait le lancement de cette opération destinée aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, a indiqué que le label "Study in Algeria" visait "la consolidation de l'attractivité des établissements universitaires et de leur visibilité, mais aussi l'encouragement de l'enseignement en langues étrangères, notamment en anglais, à même de refléter la véritable image positive du système d'enseignement supérieur en Algérie".

A cette occasion, M. Baddari a souligné que l'octroi du label "Study in Algeria" permet d'instaurer un climat de compétitivité entre établissements universitaires algériens pour un meilleur accueil des étudiants, hôtes de l'Algérie, à même de contribuer à hisser le niveau de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie, un "défi" qui en appelle à une action collective et intensifiée.