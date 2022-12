Cote d'Ivoire: Euphoria night 225 - La sagacité au cœur du débat

La deuxième édition de "Euphoria night 225", prévue le dimanche 1er janvier 2023, s'annonce très mouvementée dans la commune de Port-Bouët (Espace Noslap1).

Ce grand rendez-vous placé sous les parrainages de Lino Versace et Abou Nidal entend rassembler plus de 400 jeunes en ce début d'année pour festoyer et revivre les bons moments de ce genre musical.

Le Coupé-décalé, un style de musique initié par la diaspora ivoirienne qui est né dans les boîtes de nuit de Paris et de Londres en 2000. Organisé par " Cercle d'or Event " de M. Ouattara Amoro, l'événement aura pour thème " La sagacité ". Une occasion pour les organisateurs de faire connaître à tous ceux qui effectueront le déplacement ce jour-là, l'histoire du Coupé-décalé, les créateurs, ses expressions, etc.

Approchée, Sarah Soumahoro, commissaire générale de cet évènement, a expliqué que le Coupé-décalé a fait danser toute la planète. Pour ce faire, il est important après 20 ans d'existence, que les amoureux de ce rythme savourent cette musique qui a fait bouger la Côte d'Ivoire.

" Nous invitons toute la population ivoirienne à venir vivre au rythme endiablé du Coupé-décalé, un mouvement musical né pendant la décennie de crise politico-militaire et au vaste succès... ", dit-elle.

Signalons que le Coupé-décalé, avec son rythme tonique, sa frime, ses danses extravagantes et ses stars tapageuses, à Paris et Abidjan, fait fureur dans toutes les boîtes afro-parisiennes, en province et sur le continent africain.