Algérie: FPA - Forte affluence au pavillon de la vente promotionnelle

ALGER — Au pavillon El Behdja, réservé à la vente promotionnelle, du producteur au consommateur, à la 30e édition de la Foire de la production algérienne (FPA 2022), ouverte au palais des expositions Pins-Maritimes, depuis une semaine, une foule nombreuse défile à la découverte d'une panoplie de produits au fil des stands.

Des familles au complet arpentent les allées dédiées aux productions agroalimentaires, à l'électronique et l'électroménager ainsi qu'aux produits d'artisanat en quête de "bonnes affaires" face à des commerçants assidus qui mettent le paquet à coup de remises, de tombola et de cadeaux.

Au stand d'une marque d'électroménagers assez prisée, de potentiels clients "scrutent", téléviseurs, fours et réfrigérateurs et discutent avec les commerciaux des spécificités et caractéristiques du produit.

"Je voudrais acquérir un four encastrable. Je visais une autre marque d'électroménager, mais apparemment, elle ne propose pas de vente à cette foire", affirme à l'APS, Mme Sonia, soulignant que la remise de 15% sur le produit convoité l'incite à revoir ses plans.

La commerciale à ce stand, Amel, assure que l'affluence du public va crescendo.

"Des remises allant de 10 à 15% sont appliquées sur tous nos produits exposés, en plus d'un cadeau offert, à l'issue du tirage de la tombola organisée" relève-t-elle, soulignant que le public qui visite ce stand est souvent intéressé par les smart téléviseurs et les équipements de cuisine encastrable, entre hottes, lave-vaisselle, et fours notamment ainsi que par les avantages offerts dans le cadre du service après-vente.

Son concurrent, une marque nationale d'électroménager, non moins prisée affiche un rabais de 5% par rapport aux prix appliqués dans ses showrooms, sur l'ensemble des appareils électroménager exposés.

"Divers appareils de nos produits, cuisinières et démos particulièrement ont été écoulés depuis le début de la foire", relève, la commerciale Ferial B.

Au stand réservé à l'agro-alimentaire, chez une marque de fromage et produits laitiers, une variété de fromage, en portion, en barre, en demi-lune aux différents goûts, du fromage gouda, fondu et cheddar est soigneusement exposé dans des présentoirs et l'enseigne de réductions affichée attire le public.

"La demande sur nos produits est tellement grande que nous avons multiplié la marchandise que nous acheminons au quotidien à cet événement.

En plus, les vendredis et samedis dopent souvent les ventes. Nous proposons jusqu'à 20% de remise sur certains de nos produits", affirme à l'APS, Ayoub, parmi l'équipe des vendeurs à ce stand.

Les affaires des "petites marques" à l'ombre des "marques"

A certains stands du pavillon El Behdja de la FPA 2022, des "petites marques" semblent faire de bonnes affaires à l'ombre de "marques", absentes à cet événement.

Un stand de produits de détergents d'une marque relativement peu connue sur le marché est littéralement pris d'assaut, la déferlante de prix réduits et de promotions ne laisse personne indifférent.

"Nous proposons des packs de produits entre liquides de lave-linge, de lave-vaisselle, eau de javel et autres à des prix d'usine", déclare d'emblée Houda, dépositaire de cette marque commerciale.

Et d'enchainer : "cette foire est également une opération marketing pour la marque, Nous écoulons nos produits tout en cherchant une plus grande visibilité vis-à-vis du consommateur et des grandes surfaces commerciales".

Pour Mme Lamia A, rencontrée au sortir de ce stand, les mains chargées de divers produits de détergents, "les promotions proposées sont alléchantes et constituent une occasion pour tester des marques nouvelles".

Dans un autre stand, "une petite marque" nationale de produits électronique et électroménager aiguise la curiosité des consommateurs avec ses pancartes de réductions allant jusqu'à 20% par rapport aux prix de son showrooms.

"Nos remises sont intéressantes et notre objectif est de gagner une nouvelle clientèle, d'où la participation à cette foire", affirme le commercial de cette marque, Nassim.

La 30e édition de la Foire de la production algérienne "FPA 2022", qui devra se poursuivre jusqu'à samedi, enregistre la participation de près de 600 entreprises algériennes publiques, privées et start-up, représentant plusieurs secteurs d'activités entre industries militaire, mécanique, manufacturière, électrique, électronique, électroménagère, mécanique, pétrochimique, et agroalimentaire, ainsi que les services, les banques, et le bâtiment et les matériaux de construction, en sus du secteur de l'artisanat.