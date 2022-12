Algérie: Importance d'échange d'expertises dans le domaine de la chirurgie pédiatrique

TLEMCEN — Les participants à une journée de chirurgie pédiatrique intitulée "les urgences de chirurgie pédiatrique dans la région ouest, réalités et prospective", organisée jeudi à Tlemcen, ont insisté sur l'importance de l'échange d'expertises dans ce domaine en vue d'une meilleure prise en charge chirurgicale de cette tranche d'âge.

Spécialiste en chirurgie pédiatrique, le Pr Boukli Hassan Mohamed Abdelhafid, a insisté, dans son intervention, lors de cette rencontre, organisée par l'établissement public Mère-enfant de Tlemcen, sur la nécessité de réunir toutes les conditions nécessaires en créant un climat approprié pour permettre à l'enfant de se débarrasser du stress et de la peur lorsqu'il est dans le service de la chirurgie.

Pour sa part, le chef de service de la chirurgie pédiatrique de l'établissement organisateur de l'événement, El Azzouni Mohamed Samir, a fait observer que la chirurgie pédiatrique nécessite la conjugaison des efforts des praticiens dans les différents domaines en intervenant de manière complémentaire, selon la spécialité de tout un chacun.

Il a ajouté que "le but essentiel de ce travail commun en chirurgie pédiatrique est le développement des savoir-faire, le suivi des actualités médicales et de la formation continue pour développer la chirurgie pédiatrique et d'assurer une surveillance médicale adaptée aux petits patients".

Pour sa part, le spécialiste en anesthésie et réanimation au CHU de Tlemcen, Bentahar Nouredine, a insisté également sur la coordination entre spécialistes de chirurgie pédiatrique pour une meilleure prise en charge des cas d'urgence des nouveaux nés et la nécessité de transmettre leurs expériences capitalisées au profit des nouveaux médecins.

Il a fait savoir que la chirurgie pédiatrique à l'hôpital de Tlemcen évolue dans de bonnes conditions grâce aux efforts déployés par cette corporation pour développer ce type d'interventions pluridisciplinaires.

Enfin, le directeur local de la santé et de la population, Mohamed Amri, a annoncé l'ouverture prochaine d'un nouveau service de chirurgie et de santé pédiatriques dans les prochains mois au niveau de cet hôpital et sera doté de tous les équipements nécessaires.

Cette rencontre a été marquée par de nombreuses interventions avec présentation de quelques études réalisées par les médecins spécialisés, issus de plusieurs wilayas sur, notamment, la chirurgie cardiaque et orthopédique, l'urgence néonatale, la chirurgie de l'obstruction intestinale, et œsophagienne.