Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - " Cadeau d'amitié " de Joly Mubiala

" Cadeau d'amitié " compte parmi les œuvres intemporelles de Joly Mubiala. Chanteur à la voix sidérante, il sort en 1991 l'album éponyme qui émerveille jusqu'aujourd'hui bon nombre des mélomanes.

C'est sous la férule de Papa Wemba que Joly Mubiala signe " Cadeau d'amitié " avec Viva la Musica aux éditions Flash distribution business, sous la référence FDB 100074. Enregistré au studio Diane Music, cet album qui porte cinq titres fut bien accueilli tant par les fans que par la critique. Il a été produit par Jacky Maria et coproduit par le Brazzavillois Arthur Mayala qui en a assuré la distribution exclusive.

Cette œuvre de facture est une dédicace que le chanteur fait à l'endroit de son producteur en guise de cadeau d'anniversaire. D'où le titre " Cadeau d'amitié ". Jacky Maria, surnommé le Prince de Koweït city, peut se targuer aujourd'hui d'avoir produit un album réussi sur le plan musical et textuel. Toutes les chansons figurant dans ce disque 33 tours sont impeccables. " Nami pesa ngai mobimba epayi ya Jacky Maria ngai Clodine Amida, nionso nakosenga Maria apesaka ngai, epayi wapi nakolia malamu kolata yatalo o ngai yo. Anniversaire cadeau d'amitié mokolo makasa ya nzete ekweyaka ". On peut le traduire par : " Je me suis donnée tout entière auprès de Jacky Maria, moi Clodine Amida, tout ce que je demande, Maria me le donne. A quel endroit j'irai bien manger et me vêtir avec des habits de valeur ? Anniversaire cadeau d'amitié, le jour où les feuilles de l'arbre tombent ".

Dans ce tube, Joly Mubiala et Papa Wemba effectuent le lead vocal, Reddy Amisi, Stino Mubi l'As de la chorale, Gloria, Lidjo Kwempa, Fafa de Molokai, Fataki et Kito sont au chœur. Bongo Wende à la guitare solo et rythmique, Boss Matouta à la guitare basse, Freddy au synthétiseur, Awilo Longomba à la batterie et Iko Nolo à la tumba.

Né en 1959, Joly Baki Emen Mubiala a embarqué dans le monde musical au sein du groupe Les Anges noirs, dans les années 1970, au côté de son grand frère Emeneya, Lidjo Kwempa et du soliste Matou Kabangu. A la fin des années 1980, il intègre Viva la Musica qu'il quittera pour Victoria Eleison où il restera jusqu'en 1987 avant de rejoindre de nouveau Viva la Musica en 1990. Au sein de ce dernier groupe, il sortira son premier album " Cadeau d'amitié ", en mai 1991. Trois ans après, sous les auspices du label Anitha-Ngapy, il largue sur le marché du disque son deuxième album " Terre noire ". Quelques temps après, grâce au label Jip Production, il enregistrera son troisième album, " L'amour du ciel ". Il publiera, avec Otis Koyongonda et Luciana Demingongo, l'album " Beauté ya Mtv ". Joly Mubiala est aussi l'auteur de la célèbre chanson " Sourire Cacharel ".

