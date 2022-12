Afrique: Coupe du monde 2026 - Une édition particulièrement inédite

Au terme de la 22e édition de la Coupe du monde de football, Qatar 2022, qui a vu l'Argentine remporter sa troisième étoile, les yeux sont désormais rivés vers la 23e édition qui se déroulera, pour la première fois, dans trois pays: les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Cette édition 2026 sera particulière de par son fond et sa forme.

En tout cas, c'est dans moins de quatre ans que se tiendra le Mondial le plus inédit de l'histoire moderne du football. Une Coupe du monde dans trois pays avec quarante-huit participants, les représentants du continent africain ayant été également augmentés avec quatre pays de plus. Pour faciliter sa bonne organisation, la campagne de qualification devrait avoir lieu lors du premier semestre 2023.

Pour ceux qui commencent déjà à penser à 2026, la Fédération internationale de football et association (Fifa)a préparé un petit éventail de tout ce que l'on sait de la prochaine édition. Les dates de début et de fin de la prochaine Coupe du monde n'ont pas, certes, été annoncées mais elle aura lieu pendant la période estivale, en juin et juillet. On s'attend à ce que le calendrier soit plus allongé dans le temps, afin de s'adapter au nouveau format de la compétition.

Au total, seize villes accueilleront les matches. Les États-Unis ont déjà proposé les villes de Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Philadelphie, Atlanta, Miami, Boston et New York. Le Mexique accueillera les rencontres à Monterrey, Guadalajara et Mexico. Enfin, les villes canadiennes de Vancouver et Toronto ont été retenues.

La répartition des places par confédérations continentales a déjà été définie. L'Asie aura huit équipes qualifiées tandis que l'Afrique, qui comptait cinq pays au mondial, a bénéficié des faveurs de la Fifa puisque la Confédération africaine de football devra aligner neuf pays au moment où l'Amérique du Nord et centrale, plus les Caraïbes, auront six places. L'Amérique du Sud n'aura que six puis une place pour l'Océanie. Le plus grand morceau reviendra à l'Europe avec seize places. " Cela n'a pas encore été officialisé, mais la tendance est que les trois pays hôtes de la Coupe du monde soient automatiquement qualifiés (occupant ainsi trois places de la zone Concacaf) ", a-t-on appris.