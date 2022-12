Congo-Brazzaville: Inondations - Des convois humanitaires pour assister les sinistrés

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a mis en route des convois humanitaires fluvial et routier, le 23 décembre, pour apporter des vivres et non vivres à la population victime des inondations dans les zones nord et sud du pays.

Depuis que les pluies ont commencé, les eaux du fleuve Congo ont gagné en hauteur. Des localités entières sont inondées, des habitations, des bâtiments administratifs, écoles, centres de santé ainsi que les champs sont dans l'eau, totalement ou partiellement, selon les endroits.

Pour apporter assistance à la population en détresse, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a mis en route des convois humanitaires en présence de quelques membres du gouvernement, dont la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa. " Il s'agit là d'une action de solidarité envers nos compatriotes victimes des inondations et autres catastrophes. Ils ne sont pas abandonnés. Le gouvernement est à leur chevet en intervenant toutes les fois que cela s'impose, conformément à la politique nationale d'assistance sociale ", a indiqué le chef du gouvernement.

Le convoi humanitaire fluvial a quitté Brazzaville pour les localités nord du pays. La ministre Irène Mboukou-Kimbatsa va conduire le convoi routier dans les localités de la zone sud du pays avant de poursuivre le périple dans les autres localités de la zone septentrionale.

Le Congo n'est pas à sa première épreuve concernant les inondations. Le problème est récurrent à chaque saison de pluies, surtout dans les localités situées le long du fleuve Congo et ses affluents. Selon le Premier ministre, des réflexions sont menées et des solutions sont envisagées pour résoudre le problème de façon durable. " Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une solution miracle pour résoudre définitivement le problème ", a-t-il souligné. En attendant l'aboutissement du plan de contingence visant, entre autres, à améliorer le cadre de vie, il est question de rendre l'assistance humanitaire permanente et régulière.