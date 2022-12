Congo-Brazzaville: Célébration - Noël arrive à grands pas

Les grandes artères de Brazzaville sont désormais tapissés de jouets, vêtements, sapins et accessoirs de décoration ( boules, guirlandes et jeux de lumières). Ainsi, les grandes enseignes et les commerçants ambulants se rivalisent les prix et séduisent le consommateur avec des alléchantes propositions.

Entre soldes, promotion et rabais des prix des articles, les acheteurs sont sollicités ça et là par des vendeurs vantant les mérites de leurs articles. Voitures, poupées, barbies, dînettes, ballons, jeux vidéo, jeux de société et sapins dignement décorés devant les établissements de vente marquent d'ores et déjà l'ambiance à venir de la fête.

" Chaque année à la même période, c'est la bousculade, c'est difficile de circuler au marché. Même sur les troittoirs, les marchands exposent leurs marchandises ", se plaint Justine Mabiala en ce qui concerne la cherté des produits alimentaires. " Certes, ils ont baisé les prix des jouets mais qu'en est-il des produits alimentaires ? Il n'y a pas que les cadeaux à Noël, on mange aussi", a déploré la jeune femme.

Dans les marchés comme dans les grandes enseignes, petits et grands défilent dans les différents espaces par curiosité, par enchantement mais aussi pour acheter des présents ou tout simplement vérifier les prix comme l'a notifié Corinne. " Les prix sont abordables mais j'attends les salaires pour venir faire les achats. En outre, je ne comprends pas les parents qui viennent avec les enfants au marché, normalement les présents, c'est sensé être une surprise ! ", a-t-elle estimé.

Une euphorie pour les cadeaux que Pierrette Keta, femme d'un certain âge, ne comprend pas également." Noël, c'est avant tout une fête familiale du donner et du recevoir autour d'un bon repas. Aujourd'hui, elle ressemble plus à une fête commerciale où grands et petits s'attachent plus aux cadeaux qu'aux retrouvailles" , a fait savoir cette dernière, nostalgique.

" Noël était une période de pur bonheur, des moments inoubliables ancrés dans mes souvenirs où mes sœurs, mes cousines et moi passions des moments agréables. On se disputait pour une portion de gâteau, on jouait aux cartes ou au Ludo, on chantait à tue tête des tubes du moment, surtout on riait beaucoup, peu importe le cadeau qu'on avait reçu", se souvient cette dernière.

Plus loin, dans une grande enseigne de la place, deux frères montent et descendent d'un toboggan exposé dans le hall du magasin. Le plus grand tente de convaincre les parents de le ramener à la maison. " A ce prix ce n'est pas possible, ça veut dire qu'on ne mangera plus pendant un moment ", a déclaré le père qui espérait trouver des présents à la hauteur de sa poche.

En outre, comme l'a indiqué Georgine, marchande au marché de Poto-Poto, "même si les files d'attente sont longues dans les grandes enseignes et les marchés surpeuplés, les bénéfices en cette période ne sont pas aussi énormes. Ne vouus fiez pas aux apparences, beaucoup viennent pour visiter ou s'enquérir des prix des jouets, mais n'achètent pas automatiquement et c'est un manque à gagner pour nous."

Georgine prie pour que les salaires soient payés afin d'écouler sa marchandise, sinon elle sera de nouveau obligée de baiser les prix. Ce qui n'échante pas Stella pour qui cette période festive est l'occasion rêvée de développer un business lucratif. " Je cible les jouets et je fais en sorte qu'ils soient le moins chers pour récupérer rapidement mon argent ", a avoué la commerçante qui s'empresse de vanter ses articles posés sur sa tête.