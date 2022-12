Congo-Brazzaville: Autonomisation de la personne handicapée - Des jeunes filles et femmes formées à l'entrepreneuriat

Des personnes handicapées de toutes catégories confondues ont reçu, le 22 décembre à Brazzaville, des attestations à l'issue de leur formation à l'entrepreneuriat, organisée par le collectif Liloba, une branche trans handicap qui lutte contre les violences ayant pour base le genre, animée par Gustavine Louzolo.

Quarante-deux jeunes filles et femmes ont été formées en éducation et gestion financière, en entrepreneuriat adapté, en top vente, perlerie,... Une formation qui leur a permis d'acquérir des compétences dans le domaine du commerce afin d'être indépendantes et sortir de la mendicité.

Les enseignements ont été donnés par Cynthia Ndalla de l'Entreprise développement, partenaire de l'Institut européen de coopération et de développement, ainsi que par la formatrice en perlerie, Carine Malanda.

Pour Cynthia Ndalla, l'enjeu était de transmettre les connaissances au même niveau de compréhension où l'approche pédagogique dans ce type de cas a été fondée sur les échanges et la mise en situation. La formation a été également axée sur des cas concrets de chaque activité des bénéficiaires pour identifier les difficultés et les points qui bloquent leurs activités.

La cérémonie de resmise des attestations s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébrée chaque 3 décembre dans le monde. Cette année, le thème général a été " Des solutions transformatrices pour un développement inclusif : rôle de l'innovation pour alimenter un monde accessible et équitable ". Pour des raisons de calendrier, cette journée a été célébrée en différé sur le plan local par le collectif Liloba sur le thème " La formation, béquille de la personne handicapée ", sous le signe de la journée du mérite citoyen. Les facilitatrices de cette formation ont, à cette occasion reçu, des tableaux d'art pour leur dévouement.

L'animatrice principale du collectif Liloba, Gustavine Louzolo, a annoncé les perspectives de 2023 parmi lesquelles la formation de 58 jeunes filles et femmes handicapées. L'objectif est d'atteindre la formation de cent jeunes handicapées et les inciter à la culture d'épargne et autres opérations bancaires. " Ceci exige un engagement politique partagé, permanent et un relais énergétique du gouvernement et des partenaires techniques et financiers ", a-t-elle dit.

Par ailleurs, Gustavine Louzolo a invité tous les membres du collectif à donner leur appui afin de relever le défi de la lutte farouche contre la pauvreté en milieu des personnes vivant avec handicap.

De son côté, le coordonnateur national du collectif, Emmanuel Bati, a invité les jeunes filles et femmes handicapées à la formation et à entreprendre dans tous les domaines.

Notons que la cérémonie a été ponctuée d'un documentaire réalisé par les femmes sur l'autonomie et la lecture du message du secrétaire général des Nations unies délivré à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, lu par le responsable du Centre d'information des Nations unies, Prosper Mihindou Ngoma. Un message qui met l'accent sur le rôle que joue l'innovation pour rendre le monde accessible et équitable.