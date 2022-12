Congo-Brazzaville: Leadership féminin - La créativité, une arme pour l'autonomisation des femmes

L'initiative "Femmes spéciales" a tenu son septième congrès, le week-end dernier, à Brazzaville. De nombreuses femmes venues de différents pays du continent et d'ailleurs ont débattu des problématiques inhérentes à leur épanouissement tous azimuts, s'invitant à cultiver l'esprit de créativité afin de se distinguer.

Les assises de Brazzaville se sont ténues sur le thème " Femmes et engagement sur tous les fronts ". Elles ont réuni des dizaines de femmes de divers profils professionnels venues du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, de la Guinée Conakry, de Haïti, de la France et des Etats-Unis d'Amérique. Quatre jours durant, les participantes ont développé six thématiques, à travers lesquelles elles ont acquis de nouvelles connaissances nécessaires à leur épanouissement.

Parmi les thèmes développés, on retient, entre autres, Femme influente au sein des cabinets ministériels ; femme politique : sa place dans les sphères de prise de décision ; le climat des affaires en période post covid-19 face au conflit russo-ukrainien et problématique de la fiscalité dans les entreprises privées.

A cet effet, chacune des oratrices, selon le profil, a prouvé à tous de quoi elle était capable. Mais, au-delà des difficultés qu'elles éprouvent dans leurs parcours professionnels, ces dernières se sont invitées à surmonter les obstacles par leurs propres efforts, à travers la créativité.

L'objectif étant de changer la donne afin de montrer à l'humanité que la femme n'est pas le stéréotype de ce que l'homme a toujours pensé d'elle, mais plutôt une actrice du développement pour lequel le monde doit espérer. Pour ce faire, ces femmes engagées doivent batailler fort pour convaincre.

" Tout au long de ces assises, j'ai entendu des mots : courage, confiance en soi, volonté, vision, persévérance, abnégation et objectif. Je tiens à vous dire que l'Afrique n'est plus le berceau de l'humanité, elle devient plutôt le lit de l'humanité. Cela revient à dire que nous sommes devenus grands et donc nous devons rêver grand. Pour ce faire, nous devons changer nos mentalités, combattre les antivaleurs, lutter contre l'égoïsme, le pessimisme et militer pour l'altruisme, le patriotisme, le retour de l'expérience et la positivité ", a souligné Bienvenu Ngouama, président directeur général d'Industrie team plus.

La huitième édition de l'initiative "Femmes spéciales" se tiendra l'année prochaine, à l'île Maurice.