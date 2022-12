Congo-Brazzaville: 30e anniversaire de la Journée internationale des handicapés - L'événement célébré à Dolisie

L'Union pour la promotion et le développement des femmes handicapées du Congo a célébré, le 22 décembre au chef-lieu du département du Niari, la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Une causerie débat sur le thème " Réduire les inégalités pour un développement plus inclusif en faveur des handicapés " a ponctué l'événement.

Le directeur départemental de la Sécurité sociale au Niari, Armel Tsenoutsika, a rappelé à l'occasion que le handicap n'est pas une fin en soi et une personne vivant avec handicap doit se battre pour ses droits afin de bannir à jamais la discrimination et la stigmatisation qui représentent l'obstacle majeur de son épanouissement. Tendre la main aux donateurs ne la rend pas autonome ; elle doit plutôt entreprendre des activités lucratives afin de se prendre en charge.

Intervenant à son tour, Victoire Mabika Matsanga, présidente du bureau exécutif de l'Union pour la promotion et le développement des femmes handicapées du Congo, a exhorté ses semblables à s'abstenir de multiplier des partenaires dont elles n'ont pas de maîtrise pour éviter des grossesses non désirées, le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Elles doivent, pour leur intérêt, consulter les spécialistes du planning familial afin de limiter les naissances qui constituent un lourd fardeau à leur épanouissement.

Concernant la question d'emploi, elle a estimé que l'accès à l'éducation de base est primordial pour la maitrise de l'écriture et de la lecture, qualités nécessaires d'octroi d'un emploi décent.

Victoire Mabika Matsanga n'a pas manqué d' énumérer plusieurs avancées significatives en faveur des personnes vivant avec handicap rendues possibles par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, notamment la promulgation de la loi 009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée ; la loi portant intégration à la fonction publique de 10% du quota octroyé aux personnes handicapées et la création dans la Constitution du 25 octobre 2015, à son article 234, du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap .

Ces lois, a-t-elle ajouté, ont été légiférées et promulguées sans les textes d'application, mettant la personne vivant avec handicap dans une situation d'incertitude.

Ainsi, pour créer un monde accessible et équitable, il est question d'œuvrer afin d'encourager le leadership et la participation des femmes et filles handicapées, notamment par leur représentativité dans les sphères de prise de décisions.

Rappelons que la Journée internationale des personnes vivant avec handicap est célébrée chaque année, le 3 décembre, mais a été organisée en différé à Dolisie.