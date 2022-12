Congo-Brazzaville: Dolce Rolice Massengo - " L'humour est une thérapie à part entière "

interview

Le 24 décembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), l'humoriste de Brazzaville Ingrid Dolce Rolice Massengo alias M. l'honorable prendra part à une manifestation culturelle dénommée " Rirophonie", en qualité d'invité d'honneur. Dans cet entretien avec "Les Dépêches du Bassin du Congo", il a évoqué son parcours et les raisons de son invitation par les organisateurs.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Depuis quand êtes-vous devenu humoriste et comment cela a eu lieu ?

Dolce Rolice Massengo (D.R.M.) : J'ai commencé l'humour en 2017. Au départ, je le faisais pour m'amuser, distraire autrui et attirer l'attention sur moi. Mais avec le temps, c'est devenu ma passion et aujourd'hui, j'en fais mon métier, mon gagne-pain. Les organisateurs du "Rirophonie" en RDC, parexemple, ont entendu parler de mes anciennes prestations. Ils ont mené des investigations et sur la base des résultats obtenus, ont décidé de me faire participer à leur festival en qualité d'invité d'honneur. Je ne fais pas les choses à moitié.

L.D.B.C.: Avez-vous une idée des autresgrands noms invités à ce festival ?

D.R.M. : Ils sont assez-nombreux. Je pourrai citer Yann Koko du Gabon, Edoudoua non glacé du Cameroun, Herman Amisi et lui-même l'organisateur, Félix Kisabaka de la RDC et bien d'autres encore. L'objectif de l'événement étant de réunir les humoristes africains pour une grande soirée du rire.

L.D.B.C. : Peut-on connaître déjà vos beaux souvenirs dans la comédie?

D.R.M.: Je dois vous avouer que j'ai voyagé pour la première fois dans l'avion grâce à l'humour. J'ai visité les plus beaux endroits du pays, j'ai fait la connaissance de quelques personnalités et autorités nationales. En fait, J'ai choisi l'humour parce que c'est une thérapie à part entière. En d'autres termes, le rire soigne. C'est une médicament gratuit, naturel et sans effet indésirable. En plus, l'humour me permet de donner du bonheur et du plaisir aux autres. C'est une pure joie que de réussir à arracher le sourire de quelqu'un, de l'aider à oublier ses soucis et inquiétudes pendant un moment.

L.D.B.C. : Votre dernier mot ?

D.R.M.: Je remercie "Les Dépêches du Bassin du Congo" pour cette interview et demande à mes compatriotes de continuer à me suivre sur mes pages Facebook SEM L'honorable l'humoriste, Instagram son excellence Monsieur l'honorable et YouTube Monsieur L'honorable l'humoriste.