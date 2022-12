Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte augmentation de 65,167 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 23 décembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une forte augmentation de 65,167 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 6110,881 milliards de FCFA contre 6045,714 milliards de FCFA le 22 décembre. Cette hausse est occasionnée par celle de l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), qui a progressé de 1,08% à 203,02 points contre 200,86 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indices des 10 valeurs phares de la Bourse), il a enregistré une hausse de 1,94% à 168,86 points contre 165,64 points le 22 décembre.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, il est en repli de 12,119 milliards, passant de 8919,073 milliards de FCFA la veille à 8906,954 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 563,020 millions de FCFA contre 1,685 milliard de FCFA précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 745 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 6,99% à 5 125 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 6,43% à 745 FCFA), ETI Togo (plus 5,26% à 20 FCFA) et Sitab Côte d'Ivoire (plus 4,69% à 6 700 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 83 250 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,96% à 5 750 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 3 000 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 1 310 FCFA) et BOA Mali (moins 1,69% à 1 450 FCFA).