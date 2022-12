Soudan: Al-Mirghani rencontre une délégation des administrations indigènes de l'Est Soudan

Khartoum — Le Chef du Parti Unioniste Démocratique, Mohamed Osman Al-Mirghani, a rencontré aujourd'hui à Dar Abu Jalabiya à Khartoum une délégation des administrations indigènes, de leaders politiques et de composantes sociétales de l'Est Soudan.

Le chef adjoint du Parti Unioniste Démocratique, Jaafar Al-Mirghani, a déclaré à la presse que la réunion a discuté les questions et les soucis de l'Est Soudan, en plus de communiquer avec les composantes de l'Est pour parvenir à une réconciliation nationale compréhensive et résoudre la question de l'Est.

Il a souligné la continuation des réunions avec toutes les composantes politiques et sociétales et les leaders de l'Est Soudan oriental, soulignant le parrainage par Mohamed Osman Al-Mirghani de la plate-forme de négociation entre le peuple de l'Est pour résoudre les problèmes de l'Est Soudan et atteindre le consensus politique et sociétal et le développement dans tout le pays, indiquant que Al-Mirghani a été tout au long de sa carrière appelant à la réconciliation entre tous les Soudanais.

Le représentant de la délégation des composantes et des administrations indigences de l'Est Soudan, le Maire d'Artiga Abdullah Mohamed Abu Amna, a dit que la réunion a soulevé les préoccupations de l'Est Soudan, en appelant Al-Mirghani à continuer le travail pour résoudre les questions litigieuses dans l'Est du Soudan, indiquant la position derrière le leadership du leader Khatmiyya jusqu'à ce que la sécurité et la stabilité soient réalisées.

Zainab Kabbashi Issa, chef de la Conférence de correction Beja, a affirmé que tous les dirigeants du parti Beja soutiennent Al-Mirghani pour continuer ses efforts en vue de résoudre les différends entre les chefs et les tribus et de réunifier toutes les composantes de l'Est Soudan , soulignant le consensus dans l'Est sur le leadership d'Al-Mirghani pour la réconciliation, en faisant allusion aux directives d'Al-Mirghani pour la formation d'un groupe dirigé par Jaafar Al-Sadiq pour communiquer avec toutes les parties afin de parvenir à la réconciliation entre les peuples de l'Est et de s'orienter vers le développement et la coexistence sociale et politique.