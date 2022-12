Congo-Brazzaville: Fêtes de Nouvel An - Des dons divers aux veuves et orphelins du quartier Mpita Plasco

Dans le cadre des festivités de Nouvel An 2023, les membres du Parti congolais du travail (PCT) de la section 117 du quartier Mpita Plasco, dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, Emery-Patrice-Lumumba, ont offert le 22 décembre divers dons de vivres et non vivres plus des enveloppes à environ deux cent veuves et enfants orphelins.

Les kits alimentaires offerts sont composés de poulets, bidons d'huile, riz, boîtes de tomate, sans oublier des jouets et autres. Dégageant le sens de cette donation, Jean de Dieu Lossele, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation de la section 117 PCT du quartier Mpita Plasco, a signifié qu'en plus de la politique, un parti bien organisé a, entre autres, le devoir de penser aux couches les plus vulnérables. "L'objectif de cette politique sociale est de corriger quelques inégalités observées pendant cette période en vue de bien passer les fêtes de fin d'année ", a-t-il déclaré.

Remerciant pour sa part les membres du PCT de la section 117 du quartier Mpita Plasco, la veuve Poaty Denise a souligné que c'est pour une première fois et à l'occasion des fêtes de fin d'année qu'un parti politique pense aux veuves et enfants orphelins de ce quartier. "Nous ne pouvons que dire merci pour cet élan de cœur des membres du PCT de la section 117 du quartier Mpita Plasco, parce que celui qui assiste les pauvres ne fait que prêter à Dieu. A travers ce geste si louable, nous imploreronts en retour Dieu pour voler également au secours des membres du PCT de la section 117 du quartier Mpita Plasco ", a-t-elle indiqué.

Pour l'orphelin Loemba Makaya Audrey, offrir des jouets aux enfants orphelins en cette période de fin d'année témoigne une marque d'affection et de sympathie des membres du PCT de la section 117 du quartier Mpita Plasco à leur égard. "A travers ce geste louable, les enfants orphelins garderont le même sourire comme d'autres enfants de ce quartier à l'occasion de la fête de Noël de cette année ", a-t-il déclaré.