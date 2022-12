Congo-Brazzaville: Gouvernance - Sensibilisation à la lutte contre la corruption et la fraude en milieu scolaire

La Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc) et le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation organisent une campagne de sensibilisation à la corruption et la fraude en milieu scolaire pour débarrasser le système éducatif congolais de ces fléaux.

Dans le cadre de la réalisation de sa mission de prévention, la Halc organise des campagnes de sensibilisation à la lutte contre la corruption et la fraude. Celle qui se tient actuellement en milieu scolaire est la dixième du genre après le passage dans neuf autres administrations en un laps de temps, a indiqué le président de cette institution, Emmanuel Ollita Ondongo. " La lutte contre la corruption et la fraude mérite l'implication de tous les Congolais. Il est incompatible d'œuvrer pour l'émergence du pays et entretenir en même temps les antivaleurs comme la corruption et la fraude ", a-t-il déclaré.

La sensibilisation en milieu scolaire initiée par la Halc est importante à plus d'un titre, d'autant plus que l'école congolaise n'est pas épargnée par la corruption et la fraude. Dans son discours d'ouverture de cette série de sensibilisation, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a évoqué les statistiques antifraude au titre de la campagne 2022. L'on a noté 1 297 candidats transhumants dont 526 au Bac et 766 au BEPC, 22 mercenaires interpellés, 185 candidats qui auraient corrompu les surveillants de salle pour tricher avec les téléphones, 8 733 faux transferts en classe de troisième, 6 349 en terminale. Des faux transferts dus à la fraude et la corruption de certains responsables d'établissements.

" La lutte contre la corruption et la fraude est indispensable en milieu scolaire. La poursuite de cette lutte demeure une priorité. Les apprenants doivent exceller dans le mérite, les enseignants dans l'objectivité et l'amour d'un travail bien fait ", a déclaré le ministre Jean Luc Mouthou. Selon lui, les élèves doivent intérioriser les notions de l'anticorruption et antifraude, les responsables des établissements doivent gérer les écoles sans détournement de chapitre, sans falsifications des textes d'intégration, d'affectation ou de mutation, moins encore l'achat des notes et passages en classe supérieure, sans fraude en matière de contribution parentales.

Cette sensibilisation en milieu scolaire va donc mobiliser les élèves afin qu'ils s'engagent pleinement dans la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Au cours des échanges, il y aura plusieurs problématiques au menu dont des dispositions législatives et réglementaires sur la protection des dénonciateurs et lanceurs d'alerte ; l'écosystème national de lutte contre la corruption, la Halc et ses procédures de saisine ; l'aperçu général de la loi anti-corruption... Il convient de rappeler que la dénonciation des faits de corruption se fait au numéro vert 1023.