Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le CRB à une victoire du titre honorifique de champion d'hiver

ALGER-La 15e et dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue samedi, sera marquée par les déplacements du leader le CR Belouizdad et son dauphin le CS Constantine, respectivement pour défier la JS Kabylie et l'USM Alger.

Le Chabab (1e, 31 pts), tenu en échec mardi à domicile par l'US Biskra (1-1), tentera de se racheter à Tizi-Ouzou, face à une équipe de la JSK (14e, 12 pts), qui surfe depuis pratiquement le début de la saison sur une série de mauvais résultats, ayant précipité le limogeage de deux entraîneurs déjà.

Le CRB qui a souvent réussi ses sorties du côté du stade du 1er novembre, aura à cœur de s'imposer face à la JSK, tout en espérant un faux-pas du CSC à Alger, pour décrocher le titre honorifique de champion d'hiver.

Le CSC, qui reste sur une belle série de trois succès de rang, toutes compétitions confondues, sera un sérieux client pour l'USMA (7e, 19 pts), où rien ne va plus, suite à la défaite concédée dans le derby de la capitale face au MC Alger (1-0).

L'entraîneur des "Rouge et Noir" Boualem Charef, sur un siège éjectable, sera limogé de son poste en cas de mauvais résultat, d'autant que les coéquipiers de Saâdi Redouani ont aligné cinq matchs sans la moindre victoire.

De son côté, le MC Alger (3e, 25 pts), espère préserver la dynamique positive, en rendant visite à l'un des promus le MC El-Bayadh (13e, 16 pts), éliminé sans gloire en 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie face au pensionnaire d'inter-régions l'Olympique Akbou (3-2).

Le "Doyen", auteur de deux victoires de rang, espère réussir la passe de trois, et boucler ainsi la première partie de la saison sur une bonne note, qui lui permet de conserver sa position sur le podium. Le MCEB, en revanche, n'a plus droit à l'erreur dans l'objectif de quitter la zone rouge.

Belle affiche à Sétif

Le stade du 8-mai 1945 de Sétif abritera une belle affiche du haut de tableau entre l'ES Sétif (5e, 22 pts) et la JS Saoura (4e, 23 pts).

L'Entente, qui marque le pas en championnat avec deux défaites consécutives, devra impérativement relever la tête devant son public. La JSS peut nourrir des espoirs de décrocher un bon résultat, car l'ESS fait partie des équipes les plus fébriles à domicile (11 points pris sur 18 possibles).

L'USM Khenchela (6e, 20 pts) devra faire face à la maison à l'ASO Chlef (11e, 17 pts), qui est en train de retrouver des couleurs, en témoigne sa qualification en 1/8es de finale de "Dame Coupe" sur le terrain du RC Arbaâ (2-1).

Après un début d'exercice prometteur, l'USMK fait du surplace et doit impérativement rectifier le tir et mettre fin à trois matchs sans victoire en Ligue 1. Les Chélifiens, quant à eux, espèrent terminer la phase aller sur un bon résultat.

Dans le ventre mou du tableau, le MC Oran (7e, 19 pts) recevra une équipe de l'US Biskra (9e, 18 pts) qui aligne une belle série (8 points décrochés lors des quatre derniers matchs). Les Oranais espèrent confirmer leur récent succès décroché mardi face à la JSK (2-1), en mise à jour de la compétition.

Dans la course au maintien, le Paradou AC (14e, 12 pts) et la lanterne rouge le HB Chelghoum-Laïd (16e, 1 pt), n'auront d'autres alternatives que de l'emporter à la maison face respectivement au RC Arbaâ (9e, 18 pts) et au NC Magra (11e, 17 pts).

Pour rappel, trois matchs de mise à jour restent encore à disputer : RC Arbaâ - CR Belouizdad et US Biskra - USM Alger (mercredi 28 décembre) et USM Alger - RC Arbaâ (dimanche 1e janvier).